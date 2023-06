Home » News spettacolo » Ilary Blasi abbraccia Silvia Toffanin sconvolta per la morte di Berlusconi News spettacolo Ilary Blasi abbraccia Silvia Toffanin sconvolta per la morte di Berlusconi Aurora Ilary Blasi e Silvia Toffanin sono amiche da tantissimi anni. L'abbraccio, le condoglianze, quel cuore rosso per la morte di Silvio Berlusconi

Ilary Blasi e Silvia Toffanin sono amiche da sempre, da quando giovanissime hanno mosso insieme i primi passi in tv, letterine di Mediaset. E’ a Passaparola che è nato il loro legame che dura ancora oggi dopo tanti anni e oggi Ilary Blasi non poteva non rivolgersi alla conduttrice di Verissimo.

Silvio Berlusconi è morto e dall’annuncio di questa mattina in tv non c’è stato un attimo di sosta tra notizie, dichiarazioni, condoglianze. La Rai e Mediaset hanno cambiato la programmazione, ovvio che l’Isola dei famosi 2023 di Ilary Blasi questa sera non andasse in onda.

Ma è sui social che tutti hanno scritto un personale pensiero per la morte del leader di Forza Italia. Non tutti hanno sempre apprezzato il politico, le sue scelte, nessuno può negare il grande imprenditore che è stato, l’impero che ha costruito.

Ilary Blasi e Silvia Toffanin hanno avuto successo grazie a Mediaset e grazie ai programmi sulle stesse reti hanno avuto modo di conoscersi e di diventare sempre più legate, superando insieme soprattutto i momenti difficili.



E’ un momento difficile per Silvia Toffanin

E’ passato ancora troppo poco tempo dalla scomparsa della mamma, il dolore per la Toffanin è ancora troppo forte e lo dimostra ogni volta che si commuove durante un’intervista nel suo programma di Canale 5. Ilary Blasi lo sa bene, le è sempre stata accanto. Proprio come Silvia Toffanin è sempre stata accanto alla conduttrice dell’Isola, soprattutto un anno fa quando tutti parlavano della fine del matrimonio con Francesco Totti.



Ilary Blasi ha scelto Verissimo per il suo ritorno in tv dopo la separazione, ha scelto lo studio televisivo della sua amica di sempre per fare la sua prima battutina su Bastian Muller, il suo nuovo compagno, alla vigilia dell’Isola dei famosi 2023, confermando che tra loro tutto procede a gonfie vele.

Il messaggio di Ilary Blasi per la famiglia Berlusconi

E’ tra le storie di Instagram che Ilary ha scritto il suo messaggio per la morte di Silvio Berlusconi, le condoglianze rivolte alla famiglia ma soprattutto alla sua Silvia.

La televisione è stato il cuore della sua vita e nella televisione ha messo… il cuore sono molto vicina alla sua famiglia e a Silvia a cui faccio le mie condoglianze.

Ed è accanto al nome di Silvia che ha aggiunto un cuore rosso senza bisogno di dire altro, un abbraccio che non ha bisogno di altro.