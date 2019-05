Roma, metro A ferma dopo la morte di una donna: le ultime notizie

Roma, metro A ferma dopo la morte di una donna: ecco le ultime notizie. Questa mattina una donna di 35 anni di origini senegalesi è tragicamente morta perché rimasta incastrata tra la banchina e le rotaie della metro A, presso la fermata Lepanto, in direzione Anagnina. Sul luogo del drammatico incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme agli agenti del commissariato Prati. Attualmente si svolgono le indagini per far luce sull’accaduto. Pare che la donna sia rimasta per ore sotto il convoglio per essere poi estratta viva. Purtroppo però non è sopravvissuta al grave incidente in cui è rimasta coinvolta.

ROMA, METRO A FERMA: DONNA MUORE INCASTRATA TRA LA BANCHINA E IL CONVOGLIO

Gli agenti di polizia intervenuti sul posto, stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti. Hanno raccontato di aver sentito un urlo a seguito del quale la stazione è stata evacuata. Non è stato ancora chiarito però se la donna abbia deciso di suicidarsi o se si sia trattato di un tragico incidente. Intanto sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella stazione della metro A di Roma, Lepanto, così da far luce sulla dinamica dei fatti. Alcune persone che conoscevano la vittima si sono affollate presso la fermata.

METRO A FERMA DOPO LA MORTE DI UNA DONNA: LE ULTIME NOTIZIE SULLA SITUAZIONE

La metro A di Roma è ferma a seguito della tragica morte della 35enne presso la stazione Lepanto. La circolazione è stata interrotta tra San Giovanni e Battistini, mentre è rimasta attiva tra San Giovanni e Anagnina se pur con dei rallentamenti. Per far fronte a questa emergenza, sono stati attivati i bus sostitutivi.

ROMA, METRO A CHIUSA PER LAVORI IN ESTATE: ECCO QUANDO

Nel corso dell’estate 2019, la metro A di Roma sarà chiusa da giugno ad agosto per effettuare dei lavori di manutenzione sulla linea. Per quanto riguarda giugno e luglio, i lavori verranno svolti nel weekend, mentre ad agosto anche durante alcuni giorni della settimana. Gli interventi riguarderanno i binari e sono necessari per la manutenzione dei deviatoi. L’assessore alla mobilità di Roma, Linda Meleo, ha fatto sapere che si tratta di interventi importanti, dimenticati addirittura per decenni. Per i cittadini romani e i turisti, dunque, i disagi relativi alla metropolitana di Roma non sembrano mai finire. Di fatto, la vita delle persone che si spostano in autobus e/o in metropolitana a Roma, è un vero e proprio incubo. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.