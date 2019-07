Previsioni meteo, temporali nelle prossime ore: ecco dove

Secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, ci saranno ancora temporali in Italia, ma non su tutta la Penisola. Scopriamo quindi dove è previsto il maltempo nel corso di questa settimana. Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad alcuni temporali su determinate aree e dunque è evidente che l’Anticiclone Africano sia in difficoltà. Secondo le previsioni meteo di IlMeteo.it, in queste ore ci sono dei temporali in diverse aree del Centro Italia, quali le Marche, l’Umbria, la Toscana. Il resto della Penisola al momento non ha risentito di questo maltempo ma nelle prossime ore sono previsti altri temporali in arrivo. Scopriamo cosa sta succedendo e dove bisognerà far fronte al maltempo.

PREVISIONI METEO, TEMPORALI IN ARRIVO SU DIVERSE AREE DELL’ITALIA: DOVE COLPIRANNO?

Nel corso della mattinata di oggi, 8 luglio 2019, l’instabilità che ha caratterizzato parte del Centro Italia nelle scorse ore andrà ad esaurirsi. Intanto però si assisterà all’avanzata di nubi lungo l’Arco Alpino centro orientale. Nel pomeriggio in questa area si verificheranno dei forti temporali, che potranno essere associati anche a grandinate. A doverne fare le spese sono in particolare il Trentino Alto Adige, i monti del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, e anche i rilievi orientali della Lombardia. I temporali possono arrivare anche in pianura in queste zone tra il tardo pomeriggio e la sera, fino a giungere nel nord dell’Emilia e nella provincia di Ferrara.

Secondo le previsioni meteo di IlMeteo.it, data la presenza di un caldo molto umido, possono scatenarsi dei fenomeni atmosferici di forte intensità, con grandinate, nubifragi e fortissimo vento. Tale situazione va tenuta in considerazione prestando molta attenzione nelle prossime ore, soprattutto se si abita proprio nelle zone colpite dai forti temporali. Questa fase molto instabile, durante la notte, andrà pian piano ad esaurirsi. Rimarrà ancora qualche residuo rovescio sulla costiera della Romagna. Intanto nell’area del Centro-Sud continuerà a prevalere il bel tempo e la giornata sarà molto calda.

In generale nel corso della settimana il clima tenderà a cambiare. Le temperature scenderanno in diverse zone della Penisola. Dalla giornata di domani, martedì 9 luglio 2019, le previsioni meteo ci parlano di un cambio netto. Arriveranno delle correnti instabili e fresche anche su molte altre zone dell’Italia. I temporali, che in un primo momento si concentreranno al Centro-Nord, raggiungeranno nel corso della settimana anche il Sud del Paese. Oltre all’instabilità atmosferica ci sarà un calo delle temperature graduale. In alcune zone d’Italia queste potrebbero arrivare anche al di sotto delle medie stagionali, soprattutto nell’area adriatica.