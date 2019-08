Il dolce pensiero di Eleonora Daniele per Maria Antonietta bruciata dal suo ex nel giorno del compleanno

E’ stata una estate difficile e complicata quella che Maria Antonietta Rositani ha vissuto. E per lei ogni giorno c’è una battaglia da vincere, visto che le sue condizioni di salute restano ancora molto gravi. Oggi però, nel giorno del suo compleanno, arriva una buona notizia. Eleonora Daniele infatti ha postato una foto che mostra Maria Antonietta con in mano un bel mazzo di fiori, che la conduttrice le ha fatto avere in questo giorno speciale. E sembra proprio che Maria Antonietta, dopo il peggioramento delle sue condizioni, stia invece di nuovo meglio ( nel limite del possibile chiaramente). Qualche giorno fa era stata Maria Antonietta a rassicurare tutti dicendo che le preghiere che sono state rivolte a Dio per lei in questo periodo sono servite.

PER IL COMPLEANNO DI MARIA ANTONIETTA IL DOLCE PENSIERO DI ELEONORA DANIELE

Ecco le parole di Maria Antonietta qualche giorno fa:

Chiedo scusa a tutti se non rispondo sempre ai vostri messaggi, ma siete così tanti e io ancora non sto bene. Vi prometto che non appena starò meglio vi risponderò uno per uno perché è grazie a voi, e al vostro sostegno che io sono qua oggi. Oggi per me è una giornata speciale perché finalmente vedrò mio figlio William …

La famiglia di Maria Antonietta è stata la sua forza. Ma anche l’affetto di tutte le persone che non l’hanno mai conosciuta di persona ma le sono state vicine in questi mesi, è di certo stato di grande aiuto alla donna.

E gli italiani hanno conosciuto la sua storia anche grazie al programma di Rai 1, Storie Italiane. Eleonora Daniele ha seguito con costanza la vicenda di Maria Antonietta e questa mattina ha voluto condividere un messaggio di incoraggiamento per lei.

Buon compleanno #mariantoniettarositani , so quanto stai soffrendo e quanto la tua famiglia ti stia accanto in un’estate fatta di continue operazioni e di incertezze , di dolore e di speranza , di preghiere e di silenzi. Un martirio quello che stai vivendo. Ma solo chi ha l’amore nel cuore può lottare e vincere.❤️. @carlomauriziorositani#codicerosso #violenzasulledonne#nonspegniamoiriflettori #amorimalati#sostegnoperdonne#associazioniperledonne#noallaviolenza

Ci uniamo anche noi agli auguri per Maria Antonietta e le facciamo ancora una volta, un grandissimo in bocca al lupo.

