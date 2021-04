I genitori di Denise Pipitone invitano tutti a condividere le locandine ufficiali dai social

Nelle ultime due settimane il caso di Denise Pipitone è tornato alla ribalta. Giornali, tv, siti di news, ma anche siti che si occupano di soliti di televisione o altro, hanno raccontato le ultime notizie dalla Russia. Una mobilitazione, anche sui social, che non si vedeva da tempo e che ha fatto comprendere alla famiglia di Denise, ancora una volta, quanta voglia ci sia di rivedere la bambina a casa e quante persone continuino a lottare al fianco di Piera Maggio. E’ per questo che la mamma di Denise e il suo papà, felici per l’affetto ricevuto in questi giorni, nonostante l’ennesima delusione, chiedono ancora una volta l’aiuto di tutti. Ci sperano, sperano che Denise sia in qualche parte del mondo e che possa vedere una sua foto da piccola o i famosi “invecchiamenti” con le immagini che ci mostrano come la bambina scomparsa sarebbe oggi, a 21 anni. Ed è anche per questo che l’appello di Piera Maggio e Piero Pulizzi viene accolto dalle trasmissioni televisive come Mattino 5 che, avendo un grande bacino di utenza continuano a parlare del caso. Oggi Federica Panicucci ha mostrato quindi le locandine ufficiali di Denise Pipitone, invitando il pubblico che segue Mattino 5 a condividerle sui social come chiesto dai genitori di Denise.

Nuove immagini di Denise sui social: somiglianze e smentite

L’appello di Federica Panicucci che invita a condividere le locandine con le immagini di Denise

La conduttrice di Mattino 5 ha ricordato quanto sia importante la mobilitazione in questi casi ed è per questo che ci tiene a condividere l’appello di mamma Piera e del papà di Denise con la speranza che queste foto possano arrivare ovunque

Ecco il post di Piera Maggio per mobilitare la ricerca di #DenisePipitone#Mattino5 pic.twitter.com/ixVxn3MZ91— Mattino5 (@mattino5) April 13, 2021

Il post dei genitori di Denise Pipitone sui social, migliaia le condivisioni

I genitori di Denise con questo post chiedono aiuto a tutti: vip e non vip con la speranza che davvero ci sia la possibilità di ritrovare la ragazza che a questo punto, dovrebbe avere 21 anni.