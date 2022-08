Rita Dalla Chiesa sceglie la politica: niente GF VIP 7

Rita Dalla Chiesa ha deciso di candidarsi e quindi salta la sua partecipazione al GF VIP 7

Non è ufficiale ma mancano solo poche ore alla presentazione dei nomi per le liste in vista delle prossime elezioni. Gli italiani saranno chiamati a votare il 25 settembre e tra poche ore, conosceremo tutti i nomi dei candidati. In Puglia, secondo quelle che sono le ultime notizie, dovrebbe esserci anche Rita Dalla Chiesa. La giornalista avrebbe accettato di candidarsi per Forza Italia, il che significa che avrebbe deciso di scegliere la politica alla tv. Il nome di Rita dalla Chiesa era in altre liste, non elettorali. Nella lista di Alfonso Signorini, per il cast del Grande Fratello VIP 7. Da un paio di mesi circola questa indiscrezione che però in modo diretto, non era mai stata confermata. Al debutto del GF VIP 7 manca ancora un mese e rispetto a quelli che erano i nomi trapelati a giugno, molto sta cambiando, anche perchè, nella vita di tutti, succedono delle cose che fanno prendere strade diverse. E’ il caso di Rita dalla Chiesa che appunto, avrebbe scelto la politica e l’impegno sociale, alla reclusione nella casa del Grane Fratello VIP 7.

Rita dalla Chiesa si candida: niente reality

Rita Dalla Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto, ucciso dalla mafia nel 1982, sarà capolista nell’uninominale in Puglia e nei listini plurinominali in varie Regioni. La candidatura di Rita dalla Chiesa, a 40 anni dall’attentato durante il quale suo padre perse la vita, potrebbe anche far cambiare i palinsesti di Rai e Mediaset. A settembre infatti, dovrebbe andare in onda su Rai 1 la serie con Sergio Castellitto, che racconta la vicenda umana e professionale del Generale. E anche Mediaset, in occasione dell’anniversario dell’attentato, aveva intenzione di proporre la fiction. Bisognerà capire se una vetrina di questo genere, non sia da intendersi anche come spazio dato in tv anche se in modo indiretto, a un candidato. Staremo quindi a vedere che cosa succederà. Come già vi abbiamo raccontato ieri nel caso di Porta a Porta che fa slittare Imma Tataranni, i palinsesti di settembre e ottobre, a causa delle elezioni, rischiano di essere completamente rivoluzionati.