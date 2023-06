Home » Attualità Italiana » L’addio di Matteo Salvini a Berlusconi: “Sono distrutto” Attualità Italiana L’addio di Matteo Salvini a Berlusconi: “Sono distrutto” Redazione UltimeNotizieFlash Tutto il dolore di Matteo Salvini nel suo addio a Berlusconi: "Piango raramente, oggi l'ho fatto"

Sono migliaia e migliaia i messaggi di addio, di affetto e di stima che stanno arrivando in queste ore dal mondo della politica e non solo dopo la notizia della morte di Silvio Berlusconi. Tutto il dolore del Premier Meloni, che ha affidato a un video messaggio il suo addio a Berlusconi. E quello di Matteo Salvini che ha scelto di ricordare l’uomo politico ma anche l’amico sui social, senza nascondere a tutti, il grande dolore che sta provando in una giornata che mai nessuno avrebbe voluto vivere. Un dolore fortissimo che neppure chi è chiamato a intervenire in diretta riesce a placare. Come è successo a Vittorio Feltri che, nel raccontare il suo rapporto con Berlusconi nel corso della diretta del Tg1 di oggi, non ha trattenuto le lacrime e si è sciolto in un lungo pianto. Del tutto comprensibile se si perde un grande amico.

Matteo Salvini distrutto per la morte di Berlusconi

Ha affidato dunque ai social il suo ultimo saluto a Berlusconi, almeno per il momento, Matteo Salvini. In un tweet ha scritto:

Oggi ci saluta un GRANDE ITALIANO. Uno dei più grandi di sempre, in tutti i campi, da tutti i punti di vista, senza eguali. Ma soprattutto oggi perdo un grande amico. Sono distrutto e piango raramente, oggi è uno di quei giorni. Conservo come un dono prezioso il valore della tua amicizia, i tuoi consigli, la tua generosità, il tuo rispetto, il tuo genio, i tuoi rari e affettuosi rimproveri subito seguiti da complimenti e attenzioni uniche.

Tutto il bene fatto all’Italia e agli italiani

Hai fatto tanto per l’Italia e per gli Italiani, lasci un vuoto difficile da colmare, da oggi dedicheremo ogni nostro sforzo e tutto il nostro impegno per proseguire le mille strade che hai per primo visto e tracciato. Il più grande patrimonio che lasci su questa terra, che sono la tua splendida famiglia e i tuoi affetti, varranno mille vite ancora. Buon viaggio Silvio, amico mio.

E sono tantissimi i messaggi arrivati sotto questo post, tante le parole di chi ha incontrato anche solo una volta Berlusconi nella sua vita e non può che spendere parole di stima e affetto.



Uno dei più grandi di sempre, in tutti i campi, da tutti i punti di vista, senza eguali.

Ma soprattutto oggi perdo un grande amico.

Sono distrutto e piango raramente, oggi è uno di quei giorni.

Conservo come un dono prezioso il valore della tua… Oggi ci saluta un GRANDE ITALIANO.Uno dei più grandi di sempre, in tutti i campi, da tutti i punti di vista, senza eguali.Ma soprattutto oggi perdo un grande amico.Sono distrutto e piango raramente, oggi è uno di quei giorni.Conservo come un dono prezioso il valore della tua… pic.twitter.com/4n4TOefl4c June 12, 2023

Per il momento nessuna comunicazione in merito ai funerali di Berlusconi che dovrebbero svolgersi a Milano nei prossimi giorni. Nel frattempo invece Mediaset ha annunciato i cambiamenti nella programmazione di oggi. Salta la diretta dell’Isola dei famosi 2023.