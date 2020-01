Le reazioni dei politici dopo le elezioni regionali in Emilia e Calabria: da Salvini a Zingaretti

Le elezioni regionali fanno emergere dei nuovi equilibri nel panorama politico italiano. Dunque non sono mancate di certo le reazioni dei politici a seguito degli importanti risultati ottenuti sia dal centro-destra, che dal centro-sinistra. A commentare sono stati sicuramente sia Matteo Salvini, leader della Lega, che Nicola Zingaretti. Ma anche dalle altre forze politiche sono arrivati commenti a seguito dei risultati. Ciò che è chiara è la disfatta del Movimento 5 Stelle, che ottiene risultati negativi in entrambe le regioni. Scopriamo cosa hanno detto i politici una volta resi noti i risultati ufficiali.

Elezioni regionali Emilia Romagna e Calabria: le parole di Matteo Salvini

Non poteva mancare un commento di Matteo Salvini a seguito di quanto accaduto con queste elezioni regionali. Il leader della Lega ha parlato dopo la chiusura dei seggi a Stasera Italia mostrandosi soddisfatto per entrambe le regioni. In Emilia Romagna ha dichiarato: “Avere una partita aperta in Emilia-Romagna per me è un’emozione, dopo settant’anni per la prima volta c’è stata una partita“. Dunque, anche se non si è arrivati all’elezione della candidata di centro-destra, non ci si può dire del tutto sconfitti stando alle parole di Salvini. Per quel che concerne invece la Calabria, il fatto che il centro-destra, e con esso quindi anche la Lega, abbiano sorpassato la sinistra, è davvero una bella soddisfazione. Per la prima volta il suo partito e la sua coalizione sono determinanti in una regione del Sud. Non è mancato un commento rispetto al Movimento 5 Stelle, che “praticamente scompare” sia in Emilia Romagna che in Calabria.

Dati i risultati ottenuti in Calabria, non poteva di certo mancare il commento di Silvio Berlusconi. Data la vittoria della candidata Iole Santelli, Berlusconi ha detto: “Con la sua guida la Calabria diventerà emblema del riscatto del sud, non sarà più’ la terra dell’inefficienza e del malaffare ma terra di eccellenze“.

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha commentato il risultato ottenuto in Emilia Romagna dicendo: “Salvini ha perso“. Dunque i suoi intenti di “dare una spallata al Governo” sono falliti e questo ne esce addirittura rafforzato. Ha poi ringraziato il movimento delle Sardine che ha reso l’elettorato attivo. La grande partecipazione alle elezioni regionali in Emilia Romagna è un punto molto importante. Riguardo la Calabria, Zingaretti ha detto di essere dispiaciuto per il mancato fronte compatto nella regione che ha portato al successo del centro-destra. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha commentato l’elezione di Stefano Bonaccini definendo la sua “vittoria nettissima e bellissima“.

Le dichiarazioni di Vito Crimi del Movimento 5 Stelle

Non potevano mancare le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle, con il capo politico reggente Vito Crimi. Nonostante i risultati alle regionali siano stati sempre inferiori rispetto a quelli nazionali, ha ammesso che i dati sono al di sotto delle aspettative. Ha poi detto: “Non ci arrendiamo. Continuiamo a lavorare pancia a terra con il governo“.