Invasioni di cimici e cavallette: che cosa sta succedendo in Italia?

Invasioni di cimici e cavallette: cosa sta succedendo in Italia? A lanciare l’allarme è la Coldiretti. A quanto pare le cavallette hanno invaso le campagne di Nuoro, in Sardegna. Ma non finisce qui, perché le cimici, con l’arrivo improvviso del caldo, stanno arrivando in sciami che si moltiplicano soprattutto nelle regioni del Nord. In molti centri abitati, i cittadini si ritrovano a dover stare con finestre e porte chiuse per evitare le cimici. Non finisce qui, perché questi insetti portano anche a diversi danni nelle campagne, colpendo kiwi, peri, meli, ciliegi, peschi, albicocchi. Insomma, si tratta di un’emergenza da trattare come tale per porre rimedio all’invasione di cimici e cavallette in Italia. La Coldiretti ha lanciato l’allarme facendo sapere che i danni possono interessare anche il 40% dei raccolti nelle aree interessate dalla forte presenza di questi insetti.

INVASIONE DI CIMICI E CAVALLETTE IN ITALIA: ECCO DOVE

La Coldiretti, a seguito dell’arrivo della cimice marmorata asiatica in Italia, si è vista costretta a lanciare l’allarme. Questo insetto, oltre ad essere fastidioso, può creare seri problemi all’agricoltura. Infatti prolifica depositando le uova con circa 300-400 esemplari alla volta. Le punture delle cimici rovinano i frutti che sono direttamente da buttare. Dunque il raccolto può subire seri danni che si riflettono sull’economia e l’agricoltura del nostro Paese. Le zone maggiormente interessate dalla presenza di questa cimice, sono quelle del Nord. Questo insetto si è diffuso rapidamente per le temperature elevate improvvise. Inoltre le cimici non hanno dei nemici naturali e dunque possono agire indisturbate.

Come fare quindi? In campagna, attualmente, si può agire solamente utilizzando le reti per difendere le colture. Bisogna però procedere velocemente con interventi che non abbiano elevati impatti dal punto di vista ambientale. Intanto la Commissione Agricoltura al Senato ha approvato una risoluzione per il problema relativo all’invasione delle cimici in Italia. L’obiettivo è quello di introdurre specie non autoctone di organismi che contrastano le cimici. Dunque si vuole optare per la vespa samurai, che è un’antagonista naturale proprio della cimice. Coldiretti invita a velocizzare i tempi relativi alle autorizzazioni per mettere in atto la campagna contro le cimici nel minor tempo possibile, già nel 2019.

Intanto a Nuoro, in Sardegna, non sono le cimici a preoccupare. Nelle campagne c’è stata una vera e propria invasione di cavallette. Queste invasioni di insetti possono essere davvero fastidiose per l’uomo e creare dei problemi soprattutto all’agricoltura. Non ci resta che attendere che vengano messe in atto delle soluzioni per contrastare questo fenomeno.