Soluzioni seconda prova maturità 2019: i problemi e i quesiti di matematica e fisica

Giornata di seconda prova per tutti gli studenti che affronta la maturità 2019. Oggi 20 giugno 2019 si torna sui banchi di scuola per affrontare questa seconda giornata di prove scritte, l’ultima. Come saprete infatti secondo le disposizioni del ministero della Pubblica Istruzione, quest’anno non ci sarà la terza prova, il famoso quizzone. Ed è proprio per questo motivo che i maturandi del liceo scientifico si troveranno di fronte a una seconda prova diversa dal solito. Protagonista della seconda prova non solo la matematica ma anche la fisica. I ragazzi che stanno affrontando l’esame di maturità se la vedranno con i problemi di matematica, con i quesiti ma anche con alcune domande di fisica ( quesiti anche in questo caso da risolvere). Fino allo scorso anno la fisica era una di quelle materie che poteva uscire nella terza prova, quasi sempre gli studenti dovevano affrontare qualche domanda del genere. Ma quest’anno potrebbero dover superare, nella seconda prova, l’ostacolo! La fisica si sa, al pari della matematica, mette molta paura agli studenti del liceo scientifico.

SECONDA PROVA MATURITA’ 2019 DIRETTA LIVE: AL LICEO SCIENTIFICO ARRIVANO MATEMATICA E FISICA INSIEME

Come sempre seguiremo la maturità in diretta live per provare a capire con gli studenti quali sono le soluzioni dei problemi della seconda prova ( la soluzione del problema 1 e del problema 2). E anche le soluzioni dei quesiti che i ragazzi dovranno superare in questa seconda prova della maturità 2019.

MATURITA’ 2019 SOLUZIONI SECONDA PROVA MATEMATICA E FISICA LICEO SCIENTIFICO

Vi ricordiamo che sui vari siti dedicati al mondo studentesco potrete trovare le soluzioni dei due problemi di matematica e dei quesiti che possono essere sicuramente molto utili per il ripasso in vista dell’orale. Infatti non sarà possibile usare il cellulare nel corso della prova come è ovvio che sia. I ragazzi però potranno, una volta finita la seconda prova, confrontarsi tra di loro anche per cercare di capire se hanno svolto in modo corretto i quesiti e il problema che hanno scelto.