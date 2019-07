Mamma Marina risponde a Franca Leosini e le chiede di non essere più nominata

Ci si aspettava una risposta da parte dei parenti di Marco Vannini dopo l‘intervista di Antonio Ciontoli nella puntata di Storie Maledette di ieri. Marina, la mamma di Marco, aveva commentato la puntata di domenica sera, dicendo di aver visto in tv solo un uomo che voleva passare per la vittima della situazione. Oggi invece, Marina scrive sul gruppo Facebook Giustizia e verità per Marco Vannini, e si rivolge direttamente alla conduttrice del programma di Rai 3. In particolare, la mamma di Marco, non ha gradito una espressione usata dalla conduttrice, che si riferiva a lei come alla Madonna Addolorata.

Nel dettaglio, ecco le parole di mamma Marina.

IL MESSAGGIO DI MAMMA MARINA PER FRANCA LEOSINI DOPO L’INTERVISTA AD ANTONIO CIONTOLI

La conduttrice, nel corso del programma, ha più volte ribadito che alla famiglia di Marco va tutto il rispetto, per il dolore e per quello che hanno passato. Marina però a quanto pare, ha voluto dire qualcosa in modo diretto, come è nel suo stile, alla Leosini:

Cara Signora Leosini, non intendo, in questo momento, entrare in merito al modo in cui ha condotto l’intervista all’assassino di mio figlio. Volevo però dirle che mi ha fatto molto male sentirmi appellare da lei come ‘la Madonna Addolorata’ ed essere definita più volte durante la sua trasmissione come una ‘madre disperata’, che sostanzialmente non sa quello che dice. Naturalmente sono disperata per aver perso mio figlio, ma sono una madre assolutamente lucida e determinata, che sta lottando con tutte le sue forze da quattro anni per avere la giusta giustizia e non mollerò mai, fino a quando non avrò ottenuto la giustizia che mio figlio merita. Io non vorrei essere più nominata da lei, ma, se proprio dovesse farlo e se lo ritenesse opportuno e consentito, mi descriva per quello che realmente sono e non per quello che fa più comodo a lei o ai suoi ospiti.

Marina Conte

ANTONIO CIONTOLI CHIEDE PERDONO AI GENITORI DI MAMMA MARINA

Parole dure quella di Marina che non ha di certo apprezzato il modo in cui la Leosini ha affrontato evidentemente questa intervista. Nessun riferimento invece alle parole di Antonio Ciontoli che ha detto di aspettare un segnale da parte dei genitori di Marco, chiedendo loro misericordia.