Caso Vannini: Izzo smentisce la sua relazione con la pm che indagava sull’omicidio del ragazzo

Sul numero di Giallo in edicola questa settimana, il giornalista Gianpietro Fiore si è tornato a occupare del caso Marco Vannini con delle novità che arrivano direttamente dalle parole del “super testimone” Davide Vannicola. L’uomo, ascoltato da chi indaga sul caso, avrebbe confermato quando dichiarato per mezzo stampa, su Izzo e il suo coinvolgimento nel caso, con i consigli che avrebbe dato al Ciontoli. Non solo, ha anche dichiarato che Izzo avrebbe avuto una relazione sentimentale con la Pm che si occupava del caso Vannini.

I giornalisti di Giallo hanno ascoltato ovviamente anche la versione di Izzo che, anche in questo caso, prende le distanze dalle parole di Vannicola. Nega di aver avuto una relazione con una pm della Procura della Repubblica.

Ecco quello che ha dichiarato Izzo rispondendo alle domande del giornalista di Giallo che ha chiesto di dire la sua sulle nuove accuse lanciare da Vannicola:

“Be’, ma questo è gossip! Qui rientriamo nel gossip! Questa (la notizia della sua presunta relazione con il pubblico ministero, ndr) è la “bandiera” che ha praticamente portato avanti la mia ex moglie. Questa “bandiera” rispunta fuori dopo il 18 aprile scorso, quando la mia ex moglie ha perso una causa che è durata ben cinque anni. Quando mi sono separato da lei, mi ha attaccato in tutti i modi e ha chiesto una separazione giudiziale, con colpa, l’addebito e 25mila euro di risarcimento. Questa signora ha perso la causa proprio grazie ai nostri figlioli, che hanno detto determinate verità. Io non ho mai nascosto niente a nessuno. Nella mia vita ho insegnato ai figli trasparenza, onestà e verità. Io non ho mai avuto relazioni con nessuno in Procura. Assolutamente no. È questa è una cosa che fortunatamente, sia per me che per tutti, non è uscita. Perché sarebbe stata imbarazzante. A parte tutto, ritengo poi che dietro questa possibile cosa non c’è nessun reato. Punto primo. Seconda cosa: ne andrebbe veramente della figura di questo maresciallo grande e anziano, di 60 anni, che ha lavorato per 38 anni nell’Arma dei carabinieri in maniera anche molto “forte””.

Izzo, ai giornalisti di Giallo, dichiara di non aver ancora compreso il motivo per il quale Vannicola avrebbe deciso di raccontare tutte queste cose che a suo dire, non avrebbero nessun fondamento.

Poi però si lascia andare a una confidenza particolare:

“Io non sono sicuro che lui abbia messo in preventivo le conseguenze della sua azione, laddove non dovessero trovare alcun riscontro. Ora bisogna capire qual è la regia che c’è dietro a quello che ha detto: Davide Vannicola tutte queste capacità non ce le ha. A pelle mi viene da dire che dietro c’è una regia …”