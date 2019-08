E’morto il piccolo Tommaso il bambino caduto in piscina a Viareggio

Non ce l’ha fatta purtroppo il piccolo Tommaso il bambino di due anni che giovedì pomeriggio era caduto nella piscina di casa. Il piccolo, dopo il ricovero in ospedale è morto poche ore fa. Il piccolo è morto oggi pomeriggio all’Opa di Massa, dove era ricoverato da giovedì scorso. Tommaso versava in gravissime condizioni. Era stato trovato privo di conoscenza nella piccola piscina del giardino dell’abitazione di famiglia a Torre del Lago, frazione di Viareggio.

Purtroppo si tratta dell’ennesima tragedia avvenuta in questa estate. Il piccolo stava giocando nel giardino di casa sua, era in compagnia della mamma. Solo un attimo di distrazione durante il quale il bambino è salito sui gradini e si è poi lanciato nella piscina.

Proprio questa mattina era stata avviata la procedura per accertare la morte cerebrale, nel tardo pomeriggio poi la dichiarazione del decesso. Il tempestivo intervento dei genitori e della zia insieme ai soccorritori aveva permesso, con la rianimazione, che il cuore del bambino tornasse a battere ma non è servito a salvare la vita al piccolo Tommaso. All’ospedale di Massa i sanitari hanno fatto l’impossibile per salvare il bambino che però è arrivato nella struttura in condizioni davvero molto gravi.

Aperte le indagini per accertare le responsabilità delle persone coinvolte in questa vicenda. La prima a raccontare quello che è accaduto è stata la mamma, sconvolta per quello che è successo al piccolo. Ha detto di aver cercato subito il piccolo non vedendolo e di essersi accorta pochi secondi dopo che suo figlio era caduto in piscina, secondi che però sono stati fatali.

Quando ha preso il piccolo che era ancora in piscina, il bambino era privo di sensi. Tempestivo l’intervento dei soccorsi, il piccolo è stato trasportato in ospedale in elisoccorso. Purtroppo però non ce l’ha fatta.