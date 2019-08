Massa Carrara, bambino di 10 anni morto dopo incidente in piscina

In provincia di Massa Carrara un bambino di 10 anni è morto dopo l’incidente in piscina di cui è rimasto vittima domenica scorsa. Il bimbo era ricoverato presso l’ospediale pediatrico Opa di Massa. L’incidente era avvenuto presso la piscina comunale a Villafranca Lunigiana ed era stato prontamente soccorso per poi essere ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Secondo quanto si apprende, il bambino si trovava in piscina a nuotare quando qualcosa deve essere andato storto. Probabilmente ha avuto un malore a seguito del quale è rimasto sotto l’acqua per troppo tempo. Le sue condizioni, fin dai primi istanti, sono apparse molto gravi.

BAMBINO DI 10 ANNI MORTO DOPO INCIDENTE IN PISCINA A VILLAFRANCA LUNIGIANA

Il bambino viveva con la sua famiglia nella provincia di Massa Carrara, a Licciana Nardi, solo a pochi chilometri dalla piscina in cui ha perso la vita. Da domenica era ricoverato in prognosi riservata e non ce l’ha fatta a sopravvivere. I danni cerebrali conseguenti all’incidente in piscina erano davvero molto gravi, forse perché era rimasto troppo tempo sotto l’acqua.





I primi a soccorrerlo erano stati altri bambini della sua età suoi coetanei. Si erano accorti che qualcosa non stesse andando per il verso giusto e così lo avevano soccorso e portato a bordo piscina. Dopodiché è intervenuto il personale della piscina di Villafranca, molto frequentato durante l’estate. Nonostante i soccorsi e il ricovero in ospedale, il bambino non ce l’ha fatta a sopravvivere.

E’ IL TERZO INCIDENTE MORTALE IN PISCINA AVVENUTO IN TOSCANA IN POCO TEMPO

Si tratta di un’estate tragica in Toscana, dove ben tre bambini sono morti per incidenti in piscina dal 17 luglio ad oggi. Nella giornata di oggi, alle ore 17, si terranno i funerali del piccolo Tommaso a Viareggio, in provincia di Lucca, presso la chiesa di Bicchio. Il piccolo, di soli 2 anni e mezzo, è morto lo scorso sabato presso l’ospedale pediatrico di Massa. L’incidente era avvenuto nel giardino di casa sua, in una piscina gonfiabile dove stava giocando. Per un brevissimo momento era sfuggito al controllo dei genitori. Quest’ultimi hanno deciso di donare i suoi organi che sono andati a ben tre bambini. Inoltre hanno chiesto di fare delle donazioni per la Fondazione Monasterio dell’Opa di Massa invece di spendere soldi in fiori. Altra vittima di questa tragica estate è una bambina di 12 anni, Sofia, che era stata soccorsa dopo un incidente in una piscina idromassaggio all’interno di uno stabilimento a Marina di Pietrasanta, in Versilia. I fatti risalgono allo scorso 17 luglio.