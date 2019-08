Come è morta Nadia Toffa: uccisa da un tumore che si conosce poco

Ha iniziato la sua battaglia contro il cancro nel 2017 Nadia Toffa. Da allora ha lottato facendo tutte le cure possibili del caso. Lo ha sempre ribadito a tutti: solo la medicina ci può salvare. Nel suo caso però non è bastato. A poche ore dalla morte di Nadia, parlano i medici che spiegano quello che è successo alla conduttrice Mediaset e rivelano anche i motivi per i quali è stato difficile curare la Toffa. Nadia infatti era stata colpita da un tumore di cui si conosce molto poco. “Nadia Toffa ha avuto un tipo di tumore per il quale la ricerca sta lavorando molto a livello internazionale, ma anche in Italia”. Sono queste le parole di Stefania Gori, presidente degli oncologi dell’Aiom, l’Associazione italiana di oncologia medica.

COME E’ MORTA NADIA TOFFA: STRONCATA DA UN TUMORE CHE SI CONOSCE ANCORA MOLTO POCO

La Toffa ha parlato molto della sua malattia anche per essere di esempio alle altre persone che come lei stavano lottando per sopravvivere. Ma non ha mai dato dettagli approfonditi sul tumore contro il quale stava combattendo. Stefania Gori prova a spiegare quello che si sa su queste forme tumorali:

“Su alcune forme tumorali dobbiamo acquisire ancora maggiori conoscenze ma anche per queste la ricerca sta avendo notevoli progressi. In generale la ricerca oncologica ha fatto molti passi avanti il 60% dei pazienti con una diagnosi di tumore ha una sopravvivenza di 5 anni, e per il carcinoma alla mammella e alla prostata la percentuale di sopravvivenza sfiora il 90%”

I FUNERALI DI NADIA TOFFA A BRESCIA IL 16 AGOSTO 2019-LEGGI QUI

Al momento però nessuno ha fornito una spiegazione precisa di quello che è successo a Nadia, di quale fosse il tumore che l’ha colpita. E’ brutto da dirsi ma sono tantissime le persone che cercano di capire che cosa avesse Nadia, qualcuno per curiosità, altri invece perchè si rivedono in lei. Al momento però i familiari della Toffa non hanno voluto diramare nessun bollettino medico per spiegare cosa sia successo a Nadia e contro che cosa stesse combattendo. Secondo alcune indiscrezioni Nadia pare soffrisse di una forma rara di tumore al cervello ma, come detto in precedenza, non vi sono certezze i merito.

Come è morta Nadia Toffa: uccisa da un tumore che si conosce poco ultima modifica: da