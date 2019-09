Neonato trovato morto in Alto Adige ultime notizie: fermata la mamma del piccolo

Neonato trovato morto in Alto Adige ultime notizie: è stata fermata la mamma del piccolo. La donna, di origini polacche, si trova in ospedale a Merano ed è piantonata. Lavorava raccogliendo le mele nella stessa area in cui è stato trovato il corpo del neonato. Il piccolo è stato individuato sotto a un cespuglio in Alto Adige, tra Lana e Cermes, vicino Merano. Aveva ancora il cordone ombelicale attaccato e un panno legato sulla testa, con diversi giri intorno al collo. A vedere il piccolo sono stati dei turisti tedeschi, che insieme a un contadino della zona hanno provveduto a contattare i soccorsi e le forze dell’ordine, lanciando l’allarme. A emergere dai cespugli erano i piedini del bambino e la speranza era quella che fosse vivo.

NEONATO TROVATO MORTO IN ALTO ADIGE ULTIME NOTIZIE: IL PICCOLO E’ STATO STRANGOLATO?

Secondo quanto si apprende, il piccolo potrebbe essere stato strangolato. A portare in quella direzione è il fatto che avesse un panno legato alla testa con diversi giri intorno al collo. Dunque la morte non potrebbe essere attribuita a cause naturali. Inoltre il neonato trovato morto in Alto Adige sarebbe stato ucciso poco dopo la nascita. Aveva infatti ancora il cordone ombelicale attaccato al momento del ritrovamento.





NEONATO TROVATO MORTO IN ALTO ADIGE, DISPOSTA L’AUTOPSIA

Al fine di accertare le cause della morte del neonato, che probabilmente aveva solo poche ore al momento del decesso, nella giornata di oggi verrà effettuata un’autopsia come disposto dalla Procura di Bolzano. Sarà poi necessario comprendere se, dietro alla morte del bambino, ci sia o meno la madre, che attualmente è stata fermata ed è piantonata presso l’ospedale di Merano. E’ stata lei ad abbandonare il piccolo subito dopo il parto? O c’è qualcun altro dietro a tutta questa storia? Intanto le indagini proseguono ed è stata perquisita a fondo la stanza in cui la madre del bambino viveva. Pare che siano stati sequestrati alcuni oggetti che potrebbero risultare utili ai fini delle indagini. Per il momento non è noto se sia stato individuato anche il papà del neonato. Le accuse che pendono sulla mamma del neonato sono quelle di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Inoltre si indaga per capire cosa potrebbe aver spinto questa donna a compiere degli atti così crudeli nei confronti di un bambino appena nato. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti su questa storia che arriva dall’Alto Adige.