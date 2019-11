Giovanna accoltellata nel Frecciarossa sta meglio, a Pomeriggio 5 parla il suo fidanzato

E’ ancora sotto choc la famiglia di Giovanna, la donna accoltellata ieri nel Frecciarossa e che per fortuna è uscita pochi minuti fa dalla prognosi riservata. Le sue condizioni di salute migliorano e forse presto, potrà essere proprio lei a spiegare per quale motivo ieri un uomo si sia scagliato contro di lei colpendola più volte con una lama. Per il momento il movente di questo gesto è sconosciuto. Pare che lo abbia fatto per motivi sentimentali ma i familiari di Giovanna non hanno mai sentito parlare di questa persona. Giovanni ha una relazione da oltre un anno e mezzo con un uomo che è adesso al suo fianco in ospedale e che ha anche voluto rilasciare una breve intervista per Pomeriggio 5.

A POMERIGGIO 5 PARLA IL FIDANZATO DI GIOVANNA: LA NOSTRA VITA ERA TRANQUILLA

“Non so chi sia, non so nulla. Quando mi è arrivata la chiamata io non ci volevo credere e tutt’ora non riesco a crederci. Il nostro rapporto prosegue bene, la nostra è una vita normalissima. Ci diciamo tutto, se le fossero arrivati dei messaggi particolari me lo avrebbe detto. E’ una persona che fa del bene a tutti alla quale tutti vogliono bene” ha detto il fidanzato della donna accoltellata ieri nel Frecciarossa tra le stazioni di Bologna e Reggio Emilia.

Non è quindi chiaro se tra Giovanna e l’uomo che l’ha accoltellata ci fossero stati in passato dei rapporti. Non si esclude che l’uomo possa esser stato rifiutato e che quindi abbia deciso di fare del male alla donna. Il testimone, che ha salvato Giovanna intervenendo e bloccando il suo aggressore, ha raccontato che l’uomo inveiva contro di lei, colpendola, dicendole frasi fortissime. “Devi morire” avrebbe urlato mentre continuava a darle delle pugnalate.

La mamma di Giovanna sotto choc, non riesce a credere a quello che è successo e spiega che al figlio di 12 anni non hanno detto nulla. “Abbiamo detto che mamma ha avuto un malore, spero solo che adesso paghi per tutto quello che ha fatto restando in carcere per il resto dei suoi giorni” ha commentato la signora alla giornalista di Pomeriggio 5.