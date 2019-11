Claudia Stabile scomparsa da Campofiorito: ha lasciato i suoi figli solo per cercare un lavoro e vivere poi con loro

Parlerà questa sera nella trasmissione Chi l’ha visto Claudia Stabile, la mamma di Campofiorito che si è allontanata da casa più di un mese fa senza lasciare tracce. La donna, circa due settimane fa, aveva mandato una mail al suo avvocato per rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. La donna aveva deciso di dare sue notizie visto che tutti si stavano mobilitando per cercarla, dopo gli annunci in tv di suo marito. Claudia sta bene e questa è la cosa più importante e presto spiegherà anche perchè ha lasciato i suoi figli a casa con il marito. Che si potesse trattare di un allontanamento volontario, lo si era capito dalla storia di Claudia, che giù tre anni fa aveva lasciato suo marito fuggendo in Germania ma era poi tornata a casa; l’uomo le aveva promesso che sarebbe cambiato, che avrebbero messo di nuovo insieme i pezzi di un matrimonio che non sta funzionando. E proprio nella mail inviata al suo avvocato Claudia sottolineava che il matrimonio non era quello raccontato da suo marito in tv. Non ha voluto dare dettagli ma ha fatto capire che quel rapporto le stava stretto. Oggi però Claudia Stabile ci tiene anche a dire altro: non è scappata. Ha solo lasciato casa, senza dire nulla, per cercare un lavoro e avere la possibilità di mantenersi da sola e poter dare anche una vita diversa ai suoi figli. E’ questo che trapela nelle ultime ore, in attesa poi di sentire il racconto di Claudia nella trasmissione di Rai 3.

CLAUDIA STABILE ULTIME NOTIZIE: A CHI L’HA VISTO PARLA LA MAMMA DI CAMPOFIORITO

Sarà la mamma di Campofiorito a spiegare dove ha vissuto nell’ultimo mese e mezzo, perchè ha scelto di andare via senza dire nulla a nessuno. Sarà Claudia a raccontare quello che riterrà opportuno in merito alla sua storia familiare. Oggi la donna sembra comunque non avere intenzione di vedere suo marito, il che lascia pensare che nei racconti dell’uomo ci sia qualche non detto, vista la decisione estrema presa da sua moglie.

Claudia non avrebbe portato via i suoi figli in quanto, tre anni fa, era stata denunciata da suo marito per sottrazione di minore. Denuncia poi ritirata ma l’iter giudiziario è partito. Questa volta quindi Claudia si è allontanata da sola, per poter poi, una volta trovato lavoro, avere anche la possibilità di chiedere la custodia dei suoi figli.

E’ difficile pensare che nel 2019 una donna abbia bisogno di allontanarsi in questa modalità senza chiedere semplicemente un divorzio ma le storie di cronaca ci insegnano che non è tutto semplice come si può pensare.