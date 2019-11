Omicidio Luca Sacchi, la famiglia vuole la verità anche su Anastasia: le richieste dei legali

Ha rilasciato una intervista al programma Mattino 5 ieri l’avvocato Decima, legale della famiglia Sacchi e ha fatto il punto su quella che è a oggi, un mese dopo l’omicidio del giovane, la posizione della famiglia. Il 23 ottobre Luca è stato ucciso: i suoi assassini sono in carcere dove aspettano il processo ma la famiglia di Luca adesso vuole che non ci siano dubbi su quello che è successo la sera in cui il ragazzo è stato freddato. Anche per questo la famiglia vuole chiarire la posizione di Anastasia. L’avvocato Decima sottolinea che in questo mese la famiglia di Luca è sempre stata dalla parte della ragazza ma adesso le cose sono anche cambiate più che per tutte le notizie trapelate, per i gesti che Anastasia in questo mese non ha fatto. Tre giorni dopo l’omicidio di Luca, Anastasia è sparita dalla vita dei Sacchi tanto da non presentarsi neppure al suo funerale. Decisioni e gesti che la famiglia di Luca non riesce ancora a spiegarsi. “I genitori di Luca si aspettavano la sua presenza” ha detto l’avvocatessa rispondendo alle domande di Federica Panicucci. “E’ stata lei a creare il clamore mediatico, con la sua assenza da casa, con il suo allontanamento, non è stata la famiglia Sacchi ad allontanarla” commenta la Decima.

OMICIDIO LUCA SACCHI ULTIME NOTIZIE: LA FAMIGLIA VUOLE CHIARIRE IL RUOLO DI ANASTASIA

I legali della famiglia Sacchi vogliono fare chiarezza e vogliono quindi verificare il racconto di Anastasia, iniziando dall’aggressione con la mazza da baseball usata per colpire Luca. Non essendoci referti medici che testimoniano l’aggressione subita dalla ragazza, i legali della famiglia Sacchi hanno chiesto un prelievo del dna della giovane per capire se su quell’oggetto ci siano delle sue tracce biologiche. In una nota spiegano: “sulla scorta di recenti pronunce giurisprudenziali per casi analoghi, il prelievo del campione biologico di Anastasia per poterlo confrontare con quelli che eventualmente saranno rinvenuti nella mazza da baseball sequestrata (questa indagine potrebbe confermare o meno la versione data dalla ragazza) “.

L’avvocato Decima, sempre nella puntata di Mattino 5 del 19 novembre 2019, non può commentare neppure le ultime notizie relative alle indagini, perchè sono tutte indiscrezioni. “Io ho letto le notizie dai giornali, la magistratura non ci ha comunicato nulla” ha detto l’avvocato nel programma di Canale 5.

Ecco le ultime notizie sulle indagini, indiscrezioni

E ancora dalla nota dei legali della famiglia Sacchi: “la famiglia Sacchi non vuole conoscere soltanto l’identità degli esecutori materiali ma vuole conoscere il motivo per cui il loro caro è stato barbaramente ucciso. I legali della famiglia stanno provvedendo mediante indagini anche all’audizione di alcuni soggetti, sulla cui identità, per chiare ragioni di opportunità, non può aggiungersi altro .”

