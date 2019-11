Il Maltempo flagella l’Italia: il bilancio di un fine settimana terribile

Il maltempo flagella l’Italia da Nord a Sud e il bilancio di questo fine settimana appena trascorso è davvero terribile. Moltissimi sono stati i disagi in tante regioni, e in alcuni casi si è sfiorata la tragedia. Questo autunno si sta rivelando particolarmente piovoso e all’insegna del maltempo, con precipitazioni di forte intensità. Il territorio italiano dunque è stato messo a dura prova dal maltempo di queste ultime ore. Scopriamo cosa è successo nelle diverse regioni in questo fine settimana di maltempo in Italia, e cosa si prevede per i prossimi giorni.

Maltempo Italia fine settimana: collassa viadotto sulla Torino-Savona, strage sfiorata

Tra le situazioni maggiormente critiche c’è quella avvenuta sulla Torino-Savona, dove il viadotto Madonna del Monte è venuto giù. A evitare la tragedia, bloccando i veicoli che sopraggiungevano a forte velocità, è stato un vigilante, Daniele Cassol, 56 anni. L’uomo, accortosi del collasso del viadotto, ha avvertito gli altri automobilisti impedendo una tragedia di dimensioni drammatiche. Il crollo del viadotto è dovuto alla caduta di un pezzo di una montagna, una frana causata dalle piogge.





Il maltempo in Italia ha provocato altri danni al Nord. Nella pianura di Alessandria una donna è rimasta vittima del maltempo. Si tratta della 52enne Rosanna Parodi, travolta a Sezzadio dal Bormida. I problemi ci sono stati anche in altre regioni. Il Lago di Como è esondato e il Po fa paura. A Torino i Murazzi sono stati sommersi, mentre nella Pianura Padana un comune, Cardé, in provincia di Cuneo, stava per essere travolto dall’acqua. A Venezia non sono mancati i problemi dovuti all’acqua alta, che ormai da diversi giorni flagella questa città. Sono stati toccati i 130 centimetri.

La Liguria è un’altra regione colpita pesantemente dal maltempo al Nord Italia. Ci sono sfollati a Genova ma è Savona la città maggiormente colpita. Intanto in Emilia Romagna è stato dichiarato lo stato di allerta rossa sempre a causa del Po.

Maltempo Italia, i disagi al Sud soprattutto in Campania e Calabria

In Campania non sono mancati i disagi in questo fine settimana. Il fiume Sarno è esondato e acqua e detriti sono finiti in diverse abitazioni, allagando giardini, garage e cantine. Sono state evacuate alcune famiglie della zona. Anche a Napoli, a causa delle forti piogge, non sono mancati allagamenti.

Anche la Calabria non ha vissuto un weekend facile. Precipitazioni di forte intensità, uniti al vento, hanno portato a disagi soprattutto a Reggio Calabria, Lamezia Terme, Crotone e Catanzaro. Ci sono stati diversi allagamenti. E’ stata dichiarata l’allerta rossa.