Omicidio Luca Sacchi: Anastasia sta per essere indagata? Indiscrezioni tra cellulari sequestrati e un debito da saldare

Potrebbe arrivare nelle prossime ore la svolta. A un mese di distanza dall’omicidio di Luca Sacchi, potremmo presto avere un quadro completo, fornito dagli investigatori, per capire cosa sia successo al giovane romano. Secondo quanto si legge su Open, il sito di informazione diretto da Enrico Mentana, la procura starebbe valutando anche l’iscrizione di Anastasia nel registro degli indagati, non sarebbe stata sentita fin’ora come parte lesa proprio perchè per lei starebbe per arrivare l’accusa di favoreggiamento. Queste al momento sono indiscrezioni che arrivano poche ore dopo la presa di posizione da parte della famiglia Sacchi. I genitori di Luca, in un primo momento vicinissimi alla ragazza, con il passare del tempo si sono resi conto che forse la giovane non stava raccontando realmente tutto.

OMICIDIO LUCA SACCHI ULTIME NOTIZIE: STA PER ARRIVARE LA SVOLTA?

Nella trasmissione Quarto Grado in onda venerdì sera, il padre di Luca Sacchi, Alfonso, era arrivato persino a ipotizzare che Anastasia tradisse suo figlio con l’ex compagno di classe. Forse era proprio lui la persona con la quale Anastasia faceva i traffici di cui in molti l’accusano. La famiglia non si sbilancia in questo senso. Il padre di Luca non fa nessuna accusa di questo tipo e non si esprime su quella serata se non per dire che forse Luca è stato ucciso perchè era arrivato al momento sbagliato scoprendo qualcosa. Sono i giornalisti a raccogliere indiscrezioni e a provare a riscrivere questa vicenda, visto che al momento, la ricostruzione data dai protagonisti, sembra non essere quella reale. In particolare le parole di Anastasia non coinciderebbero coi fatti. Come aveva raccontato anche un testimone, poche ore dopo l’omicidio, la ragazza sembrava essere persino lontana dal luogo in cui Luca è stato freddato.

Ma perchè Luca è stato ucciso? Le ultime indiscrezioni raccontano di un debito. Pare che i ragazzi non avessero pagato una partita di erba, non cocaina. Sapendo poi che nello zaino Anastasia aveva del denaro ( per rimediare al buffo o per un nuovo acquisto) Valerio del Grosso e Paolo Pirino sarebbero andati all’appuntamento con il solo scopo di riprendersi quel denaro. Per questo erano armati. Ma perchè Luca era sulla loro strada?

A chiarirlo potrebbero essere anche i cellulari sequestrati, pare che l’analisi, anche di dispositivi come Whatsapp sia stata effettuata e se anche i tabulati hanno detto poco, queste altre applicazioni potrebbero rivelare il resto. La svolta quindi sembra essere realmente vicina.