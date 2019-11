La storia di Claudia Stabile indigna e divide. Se non fosse scappata si sarebbe tolta la vita

La storia della mamma di Campofiorito scappata in Germania in cerca di un futuro diverso per lei, e se lo vorranno anche per i suoi figli, continua a indignare e a dividere. C’è chi pensa che una madre non dovrebbe mai lasciare i suoi figli e chi invece vede nel gesto di Claudia un grande atto d’amore fatto da una madre che spera di dare un futuro migliore alle sue creature. Della vicenda se n’è parlato di nuovo anche nella puntata di Chi l’ha visto del 27 novembre 2019. Ancora una volta l’avvocato di Claudia Stabile è stato tra gli ospiti in studio per provare a spiegare che la donna non se n’è andata via in modo egoistico. Lo dimostrerebbe anche il fatto che la prima volta, quando tre anni fa tentò la fuga, aveva portato una bambina con sé. Oggi le cose sono cambiate perchè Claudia ha già un provvedimento in corso e non ha voluto rischiare di mettersi nei guai con la legge italiana. Ma lei nel futuro dei suoi figli ci vuole essere. Saranno loro a decidere cosa fare. Claudia però aveva in primis bisogno di trovare la sua di strada: un lavoro, una autonomia, una vita che forse in Sicilia non aveva mai avuto. Un presente anche diverso, lontano da un uomo che a suo dire, era diventato possessivo e opprimente.

LA STORIA DI CLAUDIA STABILE DIVIDE: GIUSTO LASCIARE I FIGLI?

L’avvocato di Claudia ribadisce e spiega che per la donna prendere questa decisione non è stato semplice. Da tempo versava in uno stato di depressione non riuscendo neppure a fare le cose più elementari in casa. Claudia gli avrebbe rivelato di aver anche pensato al suicidio. Poi però quel barlume che ha cambiato i suoi progetti: la fuga in Germania e la speranza di una vita diversa per lei e per i suoi bambini.

“Quando è arrivata a Milano dalla Sicilia ha pensato di buttarsi sotto il treno che l’avrebbe portata in Germania. Lo ha fatto per 30 secondi“, spiega il legale. A un certo punto sarebbe intervenuto qualcuno, un “angelo custode“, che l’avrebbe distratta salvandola. “Perché uccidermi. Io ancora ho la vita davanti“, aggiunge Claudia nell’intervista.

La storia di Claudia però come dicevamo in precedenza divide e c’è persino chi ha ipotizzato seguendo questa vicenda, che la donna possa avere un amante. L’avvocato allontana questa ipotesi e ribadisce che Claudia in questo momento pensa solo al suo nuovo lavoro e a creare una situazione stabile per lei e per i suoi figli.

Claudia si rende conto di aver fatto soffrire i suoi bambini ma ribadisce che lo ha fatto solo per loro. E Federica Sciarelli, chiudendo questa parte del programma ha sottolineato una cosa: se fosse andato via un padre, nessuno si sarebbe indignato così tanto.