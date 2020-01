La mamma di Samira a Storie Italiane in lacrime: “Voglio sapere che cosa è successo a mia figlia”

E’ un dolore sicuramente grandissimo quello che la mamma di Samira sta provando. Non ha notizie di sua figlia dal 21 ottobre 2019 e probabilmente teme che non saprà mai che fine ha fatto la donna. La signora Malika è arrivata dal Marocco in Italia appena ha potuto perchè vuole avere notizie, vuole parlare con chi indaga per capire che fine abbia fatto sua figlia e vuole anche prendersi cura della bambina, la piccola che pare la sia stata affidata ieri dai servizi sociali dopo la scomparsa di Mohamed. Un giallo nel giallo: ieri infatti il marito di Samira, al momento il solo indagato per l’omicidio della donna, è scomparso nel nulla. Pare abbia fatto una telefonata a un parente per dire di essere vivo e forse si trova in Spagna. Se anche non ha nessuna colpa per la scomparsa di sua moglie, di certo è colpevole di aver abbandonato sua figlia, una bambina di 4 anni, senza dire dove stesse andando e perchè. La piccola sta bene ed è in compagnia della nonna ma è chiaro che questa storia sta lasciando segni indelebili anche sulla bambina.

Proprio oggi tra l’altro, la mamma di Samira ha raccontato nel programma Storie Italiane di alcune confidenze fatte dalla piccola. La bambina di Samira e Mohamed avrebbe raccontato a sua nonna e ai parenti presenti in casa in quel momento, che il Barbri avrebbe picchiato la madre; la piccola avrebbe detto che in una occasione Samira sarebbe persino caduta a terra, dopo aver ricevuto le botte da parte di suo marito.

IL DOLORE DELLA MAMMA DI SAMIRA: VORREBBE SAPERE LA VERITA’

La mamma di Samira non sa più cosa pensare, non sa se Mohamed ha fatto del male a sua figlia, se sia scappato perchè nasconde qualcosa. E’ distrutta anche perchè deve vivere in un paese che non è il suo, senza conoscere la lingua e senza saper come fare per cercare la sua Samira.

“Voglio rivedere mia figlia Samira, sono tre mesi che non so dove sia, voglio solo sapere se sia viva o morta, voglio sapere cosa sia successo” ha detto Malika in diretta con Storie Italiane nella puntata del 3 gennaio 2020.

La mamma di Samira a Storie Italiane in lacrime: “Voglio sapere che cosa è successo a mia figlia” ultima modifica: da