Incidente Valle Aurina, turisti tedeschi travolti da un’auto: le vittime sono 7

L’incidente in Valle Aurina avvenuto domenica 5 gennaio ha portato alla morte di 7 persone. Alla guida dell’auto c’era un giovane di 27 anni, Stefan Lechner, di Chienes, in Alto Adige. Il ragazzo è sconvolto da quanto accaduto. Il numero delle vittime è salito con il decesso della 21enne Julie Sofie Hein, che era ricoverata presso la clinica di Innsbruck in condizioni molto gravi. Purtroppo i danni causati dall’incidente non le hanno lasciato scampo. Oltre alle vittime, altre dieci persone sono ricoverate, tre delle quali sono in terapia intensiva. Sono ricoverati tra Bolzano, Innsbruck e Brunico. Intanto è agli arresti Stefan Lechner ed è stato trasferito presso il carcere di Bolzano. Nelle ore successive alla tragedia il 27enne, evidentemente molto scosso, era stato ricoverato in psichiatria presso l’ospedale di Brunico.

Incidente in Valle Aurina, la dinamica dei fatti e le responsabilità del conducente

I turisti tedeschi si accingevano ad attraversare la strada quando l’auto su cui viaggiava Stefan Lechner, una Audi TT, è sopraggiunta probabilmente a velocità elevata travolgendoli. I ragazzi stavano scendendo da una navetta che li stava riportando in albergo dopo una serata trascorsa in discoteca. Il conducente sarebbe sceso subito dalla macchina per cercare di aiutare in attesa dei soccorsi. Una volta arrivati i carabinieri, avrebbe immediatamente ammesso le sue responsabilità. A dirlo è il suo avvocato, Alessandro Tonon. Il 27enne, molto provato dalla tragedia provocata, avrebbe manifestato l’intenzione di suicidarsi. Per questo motivo è stato ricoverato nel reparto di psichiatria. Ora però è stato trasferito presso il carcere di Bolzano. Le accuse che pendono su di lui sono di omicidio stradale e lesioni stradali.

Il tasso alcolemico riscontrato nel sangue del ragazzo era pari a 1,97 per litro. Il limite consentito dalla legislazione italiana è di 0,5. Pare, secondo una prima ricostruzione dei fatti, che la sua auto viaggiasse a una velocità superiore ai limiti, quando ha travolto i turisti tedeschi.

Le vittime dell’incidente in Valle Aurina

Ma chi sono le vittime dell’incidente in Valle Aurina, dove dei turisti tedeschi sono stati travolti da un’auto? Si tratta di giovani poco più che ventenni provenienti dalle zone tra Colonia e Dortmund. Si trovavano in Valle Aurina per la settimana bianca ma purtroppo le loro giovani vite sono state spezzate. Si tratta di Julia Sofie Hein, Rita Felicitas Vetter, Katarina Majic, Julius Valentiin Uhlig, Julian Vlam, Philipp Shulte, Rita Bennecke. Ci sono inoltre ancora dieci persone ferite, tre delle quali in terapia intensiva. Le altre sette non versano invece in gravi condizioni.