Coronavirus ultime notizie i numeri: 21 contagiati in Italia, 2360 morti in tutto il mondo

AGGIORNAMENTO ALLE 10: SONO 27 I CONTAGIATI NELLA SOLA LOMBARDIA ( FONTE SKYTG24)

Purtroppo c’è la seconda vittima, una donna è deceduta in Lombardia. Si tratta di una persona collegata al focolaio di Codogno.

Sono 21 le persone contagiate in Italia che al momento sono ricoverate in ospedale con la diagnosi di Coronavirus. Erano 22 ieri, ma c’è stata purtroppo la prima vittima in Veneto, un uomo di 77 anni, Adriano Trevisan, deceduto in ospedale dopo 15 giorni di ricovero. Solo ieri però erano stati fatti i test per capire se soffrisse, insieme a un amico portato insieme a lui in ospedale, di polmonite causata dal coronavirus. La diagnosi probabilmente è arrivata troppo tardi quando ormai per il veneto non c’era nulla da fare. Al momento in Veneto ci sono altre due persone contagiate, un amico di Adriano Trevisan, che potrebbe aver preso il coronavirus dalla stessa persona che ha infettato il 77enne e un’altra persona di cui al momento non si sa molto. Si tratterebbe di una persona residente a Dolo, in provincia di Venezia.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE LOMBARDIA E VENETO REGIONI COLPITE

In Lombardia i numeri sono aggiornati alla serata di ieri quando intorno alle 21 sono state diffuse altre notizie ma si attendono le news di questa mattina; al 21 febbraio 2020 in Lombardia con il focolaio intorno a Codogno e a quello che sarebbe il paziente zero, che al momento risulta però essere negativo al test del Coronavirus ( potrebbe essere guarito in queste settimane) ci sarebbero 16 casi di contagio. Altri tre casi invece a Roma: i due pazienti cinesi che sono ancora in ospedale dopo il ricovero dei primi di febbraio e il ricercatore che è in via di guarigione. Ieri però allo Spallanzani sarebbe arrivata una quarta persona che potrebbe essere positiva al coronavirus ma non ci sono aggiornamenti in merito.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: ECCO QUANTI SONO I MORTI NEL MONDO

Il nuovo bilancio delle vittime del coronavirus nel mondo, pubblicato dalla mappa online della statunitense Johns Hopkins University, sale a 2360 morti, compreso l’italiano deceduto ieri sera in Veneto. I casi confermati di contagi sono, invece, 77270. Sono, infine, 18898 le persone guarite al momento.