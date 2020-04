Quando parla il Premier Conte? Annunciata conferenza stampa in diretta

C’è grande attesa per le parole del Premier Conte che illustrerà quasi certamente in una conferenza stampa le decisioni del Governo e del comitato tecnico su quella che sarà la fase 2 del nostro paese. Ma quando parlerà in diretta agli italiani Giuseppe Conte? Pochi giorni fa, con un messaggio pubblicato sui social, aveva detto che prima della fine di questa settimana ci sarebbe stato un annuncio pubblico con le dichiarazioni e con tutte le novità sulla fase 2. Bruciato quindi il sabato, resterebbe la domenica. Questa mattina però Conte ha rilasciato una intervista a Repubblica, nella quale dava qualche anticipazione di quello che potrebbe succedere della fase 2, parlando quindi di notizie da dare, non più tardi dell’inizio della prossima settimana. Abbiamo quindi dedotto che ( avendo rilasciato l’intervista in edicola oggi, ieri o l’altro ieri) Conte potrebbe parlare lunedì o martedì.

Ma in queste ore, dopo una anticipazione di Dagospia, sembra avvicinarsi la possibilità di una conferenza stampa in serata oggi 26 aprile 2020.

QUANDO PARLA IL PREMIER CONTE? SECONDO DAGOSPIA OGGI 26 APRILE 2020

Pochissimo minuti fa la notizia flash lanciata da Dagospia:

FLASH! CONTE DOVREBBE FARE IL SUO DISCORSO STASERA ALLE 20.20. I TG RAI, MEDIASET E LA7 SONO STATI AVVERTITI E MESSI IN STATO DI ALLERTA…

IL DISCORSO DEL PREMIER ATTESO PER LUNEDI?

Stando invece ad altre fonti, il discorso del premier Conte sarebbe atteso per la serata di lunedì. Lo riferisce ad esempio La stampa, che spiega che il presidente del consiglio ( come del resto aveva fatto capire nella sua ultima intervista) parlerà all’inizio della settimana per dare le linee guida stabilite dal comitato.

AGGIORNAMENTO: POCHI MINUTI FA LA CONFERMA CONTE PARLA STASERA

Annunciata con un post sui social la conferenza stampa: si parla in diretta oggi 20,20

Quando parla il Premier Conte? Annunciata conferenza stampa in diretta ultima modifica: da