Il giallo del prof Mauro Pamiro ritrovato morto a Cremona: spunta la pista della setta spirituale

E’ un vero e proprio enigma da risolvere per le forze dell’ordine che ci stanno lavorando ormai da dieci giorni. E’ il giallo del professore Mauro Pamiro, ritrovato morto in un cantiere a pochi metri da casa sua. La moglie di Pamiro è stata indagata, un atto dovuto spiegano gli inquirenti, ma al momento pare abbia detto poco di quanto successo nelle ultime ore di vita di suo marito. La donna, dopo il ritrovamento del cadavere del professore, è stata ricoverata in psichiatria, dove ancora oggi, riceve le cure del caso. Uno choc così forte le ha impedito di parlare con le forze dell’ordine di quello che potrebbe essere successo a Mauro? Al momento si seguono davvero tutte le piste e la moglie resta una sospettata: per oltre 24 ore non ha denunciato la scomparsa di suo marito, per quale motivo? Dal Corriere della sera arrivano poi nuovi dettagli su questa vicenda. Pare che si stia indagando anche in un’altra direzione, quella che porta a una setta spirituale. Pamiro e sua moglie, pare facessero parte di un gruppo attratto dalla scienza spirituale. Una setta forse?

IL GIALLO DEL PROF MAURO PAMIRO: I RISULTATI DELL’AUTOPSIA

Pamiro è morto nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana, che a causarne il decesso sono state le lesioni interne da precipitazione e che il foro in mezzo alla fronte è, in realtà, una escoriazione. Dopo il ritrovamento del cadavere, in un primo momento, si era pensato che potesse essere il foro di un proiettile quello sulla testa. Ma i residenti in zona, avevano detto di non aver sentito nulla di strano in quei giorni, nessun colpo di arma da fuoco.

I VERSI DELLE ULTIME CANZONI DI MAURO: COSA SIGNIFICANO?

Chi indaga non esclude nessuna pista e anche se i familiari si rifiutano di credere che si possa esser trattato di un suicidio, anche questa ipotesi non viene scartata.

E’ stato ritrovato l’ultimo cd di Mauro, in copertina una mano che schiaccia un pomodoro, come se a uscire fosse il sangue. Ha un significato particolare? Il titolo dell’album ha un qualcosa di triste, è “A last embrace” («Un ultimo abbraccio»). Secondo quanto riferisce Il corriere della sera, che ha ascoltato una amica di Pamiro, il testo è molto triste, non rispecchia i brani che di solito il professore componeva. La canzone è dedicata ad una donna che il musicista definisce “la più dolce regina del Paese delle meraviglie”. Tra i versi del brano: “Sono stato via per molti giorni, il tuo principe ti prenderà per mano e vivremo la nostra favola di amore, dipendenza, dominio e dolore“.

Queste parole possono far pensare al fatto che Pamiro abbia scelto di trovare risposte in un gesto estremo?