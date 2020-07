Carlotta in viaggio a Mykonos muore in un incidente stradale: aveva solo 18 anni

Era giovane Carlotta e aveva tutta la vita davanti ma il destino ha scritto per lei un finale inaspettato. Era partita per un viaggio in Grecia, dove purtroppo, ha trovato la morte. La notizia è arrivata poche ore fa, da Mykonos. La ragazza è stata vittima di un incidente stradale. Secondo le prime notizie in arrivo dalla Grecia, la giovane Carlotta, era in vacanza nell’isola greca con un gruppo di amici. L’incidente stradale avrebbe causato anche il ferimento di una sua amica che sarebbe grave in ospedale. Secondo i siti greci, due auto private – tra cui quella su cui viaggiava la vittima – si stavano muovendo nella stessa direzione e sono entrambe precipitate su una scogliera.

Su Umbriadomani.it si legge che Carlotta aveva compiuto pochi giorni fa 18 anni ed era in Grecia anche per festeggiare questo importante traguardo. Secondo quanto si legge sui media greci, per la ragazza non c’è stato nulla da fare, sarebbe morta subito. Inutili quindi i soccorsi arrivati sul posto del tragico incidente. Ci sarebbero feriti, ancora non si conoscono i compagni di viaggio della giovane perugina. I familiari sono stati informati dal Ministero degli Esteri che aveva avuto la notizia dall’ ambasciatore italiano in Grecia.

Nelle prossime ore arriveranno altre informazioni utili anche per capire che cosa è successo davvero sulla strada. Altre informazioni arriveranno anche sulle condizioni di salute delle altre persone rimaste coinvolte nel sinistro.

