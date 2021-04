La mamma di Mauro Romano non ha dubbi: la cicatrice sulla mano, anche lo sceicco ce l’ha

Una anticipazioni dal settimanale Oggi che nel numero in edicola domani, racconta un altro tassello della vicenda che vede la famiglia di Mauro Romano protagonista. Ormai i genitori del bambino scomparso da oltre 40 anni da Racale, in provincia di Lecce, sembrano non avere più dubbi e vorrebbero solo un contatto privato con l’uomo che credono essere loro figlio. Questa volta è mamma Bianca a parlare e a rivelare l’ennesimo tassello di questa vicenda. Già qualche anno fa la mamma di Mauro Romano fu colpita da una foto: era l’immagine di uno sceicco arabo in compagnia di una attrice italiana. Una foto che alla signora restò impressa perchè in quello sguardo aveva rivisto gli occhi di suo figlio. E oggi riguardando quelle foto ma vedendo anche altre immagini che sono state trovate in questi mesi, la mamma di Mauro Romano non ha dubbi: anche il ricco sceicco delle foto ha la cicatrice che aveva suo figlio.

Mauro Romano ultime notizie: mamma Bianca ricorda una cicatrice

Mamma Bianca non ha ormai molti ricordi del passato, troppi gli anni trascorsi dalla scomparsa ( sequestro e rapimento) di Mauro. E troppo poco anche il tempo passato con il suo amato figlio. Ma il giorno in cui il piccolo si bruciò la mano con il ferro da stiro, come si legge su Oggi, la donna non lo può dimenticare. Ed è per questo che ha notato la medesima cicatrice sulla mano delle sceicco e che vorrebbe anche solo mettersi in contatto con il ragazzo per raccontargli la sua storia, la loro storia.

Sul settimanale Oggi sarà pubblicata proprio una foto di questo evento mondano al quale lo sceicco ha partecipato, che mostrerebbe proprio la cicatrice indicata da mamma Bianca. Non è più intanto neppure un mistero l’identità di questo sceicco, che è stato immortalato diverse volte anche dai paparazzi italiani ( nella foto che abbiamo usato in questo articolo ad esempio, lo vediamo al fianco di Manuela Arcuri). Inoltre Mauro lo ricordiamo, è nato nel 1970 mentre la data di nascita dello sceicco è ufficialmente il 1968. E ci sarebbe anche un altro segno in comune: una cicatrice sull’occhio destro che hanno entrambi.