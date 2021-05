Denise Pipitone ultime notizie, Anna Corona commenta: “So quello che sapete voi”

Si sta cercando di capire se davvero Anna Corona sia stata iscritta nel registro degli indagati ma pare che neppure lei ancora lo sappia. Lo conferma anche ai microfoni dell’inviata de La vita in diretta, che la intercetta oggi a Mazara del Vallo. Non ascoltiamo la voce di Anna Corona da settimane, la sua unica intervista da quando la vicenda di Denise Pipitone è tornata sotto i riflettori, è stata mandata in onda dalla trasmissione Quarto Grado. Oggi invece Anna Corona torna a rispondere alle domande dei giornalisti. Tanti silenzi, a dire il vero. La mamma di Jessica Pulizzi, dice di essere serena e commenta: “So quello che sapete voi, ho saputo la cosa dalla televisione”. Questa la risposta ai giornalisti che le chiedono se ha saputo qualcosa di questa indagine.

Poche risposte di Anna Corona alle domande dei giornalisti

“Non ho nessuna notizia quello che sapete voi so io” ha detto Anna Corona davanti al cancello della casa di sua madre. “Io non ho niente da dire, chiedo solo una gentilezza non venire qui a casa di mia mamma che è una persona anziana, venite a casa mia” ha aggiunto la donna. Si prova a chiedere che cosa pensa delle novità, si pongono delle domande ma lei non risponde.

La giornalista di Rai 1 spiega che Anna Corona non si è comunque tirata indietro, è stata serena nell’approccio con i giornalisti anche se non ha risposto alle domande. “I silenzi di Anna Corona, non si sottrae ma non offre spunti di risposta” ha detto la giornalista Ilenia Petracalvina. Provano anche a chiedere che cosa pensa della testimonianza di Francesca, la sua ex collega, che dice di aver messo la firma al suo posto ma Anna Corona non risponde neppure su questo. “Non ho niente da dire” ha detto Anna Corona di fronte alle tante domande che la giornalista ha cercato di porre.

“Alle domande lei non risponde, non è una novità è successo anche nell’altra trasmissione dove ha fatto un monologo ( si riferisce a Quarto Grado). Non ha mai risposto, non lo ha mai fatto” ha sottolineato la dottoressa Bruzzone intervenuta in studio per commentare i fatti.