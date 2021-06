Felice Grieco non crede alla segnalazione di Mariana su Denise Pipitone: “Non doveva parlare”

Nella puntata di Quarto Grado in onda l’11 giugno 2021 c’è stato un ampio spazio dedicato al caso Denise Pipitone con le ultime notizie sulla vicenda. E ovviamente si è parlato delle ultime segnalazioni arrivate. La ragazza di origini rom che crede di aver riconosciuto in una giovane che ha incontrato tre anni fa a Parigi, ha rilasciato nuove dichiarazioni per spiegare quello di cui lei è convinta. Parole che però a quanto pare non hanno invece convinto a pieno Felice Grieco, la guardia giurata che ha fatto il famoso video nel mese di ottobre 2004 a Milano. Il video che mostrerebbe una donna insieme a Denise, a solo un mese dalla sua scomparsa. Felice Grieco dice di non essere convinto di quello che sta succedendo per un solo motivo: la ragazza, lo aveva contatto per parlargli di quello che aveva visto tre anni fa a Parigi e di questa ipotetica pista che avrebbe portato in Romania, dove vivrebbe oggi la presunta Denise che si chiamerebbe Antonia. Felice quindi, in contatto anche con l’avvocato Frazzitta, legale di Piera Maggio, avrebbe chiesto a Mariana di non divulgare quello che lei aveva raccontato alle forze dell’ordine, di lasciare che partissero le indagini. Una richiesta che avrebbe fatto anche l’avvocato di Piera Maggio, proprio tramite la guardia giurata. E invece poche ore dopo, Mariana era in tv per raccontare quello che aveva detto alle forze dell’ordine nella sua denuncia.

“L‘avvocato mi ha detto che era una pista importante e mi ha chiesto di dire a Mariana di non dire nulla. Il giorno dopo era in tv, speriamo che non abbia compromesso nulla. Io non so perchè lo ha fatto, adesso accusa me di aver divulgato la notizia, non so perchè” dice la guardia giurata. “La ragazza mi ha deluso, mi accusa di prendere soldi anche per via della sua segnalazione, cosa che non è vera” ha aggiunto. E poi ancora: “Io non le credo.”

Il conduttore di Quarto Grado ci tiene a sottolineare che Grieco non ha mai preso un centesimo per partecipare alla trasmissione e che è arrivato negli studi persino con la sua macchina.

“Sentire dire queste cose mi ha ferito, non doveva, la prego di non insistere più se dovesse succedere, ci muoveremo in altra maniera. Quando mi ha raccontato questa storia, pensavo che potevamo essere sulla strada giusta. Questa storia però, non lo so…” ha detto Grieco.