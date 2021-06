“Siamo stati rivoltati come un calzino” Piera Maggio chiede rispetto per la sua famiglia

Non ci sta Piera Maggio, non ci sta a sentir dire in televisione che si potrebbe cercare una pista alternativa che porta alla sua famiglia. E lo vuole puntualizzare. Lo ha fatto nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 16 giugno 2021. Il riferimento è chiaro. La mamma di Denise Pipitone si rivolge a programmi come Quarto Grado, durante i quali vengono mandate in onda intercettazioni che non hanno poi portato a nulla e Piera spiega anche il perchè. Inutile tornare a parlare della sua famiglia, di sua sorella e del suo ex marito. La mamma di Denise Pipitone, che di certo si riferisce a quello che abbiamo sentito nella puntata di Quarto Grado in onda lo scorso venerdì, precisa qualcosa, mettendo i puntini sulle i. E’ vero che lei e sua sorella, all’epoca fecero domande a una persona che non fa più parte della famiglia, l’ex marito di Giacoma. Ma non erano domande nate dal nulla. Era tutto studiato a tavolino, come lo erano anche le intercettazioni: “Federica, noi avevamo i microfoni, sapevamo cosa chiedere, eravamo d’accordo con chi stava facendo le indagini” dice la mamma di Denise Pipitone. All’indomani della scomparsa della piccola, Piera individuò alcune persone di cui sospettare. E per questo motivo di fecero delle domande precise a chi poteva avere qualcosa a che fare con la piccola. Tutte cose che poi si verificarono e che non portarono da nessuna parte. Ma Piera lo ribadisce: la persona che fu sospettata non aveva a che fare con i Maggio, se non per essere l’ex di sua sorella.

Ed è per questo che a oggi, mandare in onda delle intercettazioni senza spiegarne il contesto, non è utile a nessuno, lo spiega in modo molto lineare la mamma di Denise Pipitone ai microfoni del programma di Rai 3.

Le parole di Piera Maggio e sul sfogo a Chi l’ha visto

“Ci tengo a fare un chiarimento – ha detto a sorpresa Piera Maggio -. Sono stati toccati i miei familiari e sono state fatte sentire delle intercettazioni dove noi ci rivolgiamo a un ex parente nostro e io vorrei sottolineare che eravamo microfoni e dovevamo incalzare quella persona a dire molto di più”.

“Se c’erano in famiglia dei dissapori, noi l’abbiamo riferito senza nessun dubbio e tutti coloro che erano all’interno della mia famiglia sono stati rivoltati come un calzino” ha concluso la mamma di Denise Pipitone.