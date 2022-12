Ancora un femminicidio: 41enne uccisa in casa e nascosta in uno sgabuzzino. Confessa il compagno

A Miglianico una donna di 41 anni è stata uccisa dal suo compagno in casa: le ultime notizie

Il 2022 si sta chiudendo con una scia di sangue che lascia senza parole. Ogni giorno purtroppo dobbiamo raccontarvi di una donna che viene uccisa da un ex marito, da un compagno, da un fidanzato. Da una persona che faceva in qualche modo parte della sua vita. Oggi l’ennesimo caso. Oggi un’altra donna è stata uccisa. E’ successo poche ore fa in provincia di Chieti. La donna è stata uccisa con un colpo di pistola al volto; aveva 41 anni, è stata trovata morta questo pomeriggio a Miglianico, in provincia di Chieti. Dalle prime informazioni sembra che il delitto sia maturato in ambito familiare. Il cadavere, stando a quanto si apprende, era nascosto nello sgabuzzino di casa. Tra i primi commenti alla notizia, quello del sindaco del paese, che tristemente ha confermato quanto accaduto.

La donna uccisa dal suo compagno, lascia due figli che aveva avuto da una precedente relazione.

Un altro femminicidio: 41enne uccisa dal suo compagno in casa

A ucciderla sarebbe stato il compagno che si è poi presentato spontaneamente in caserma raccontando l’accaduto. È stato lui a raccontare quanto appena fatto e soprattutto a indicare il luogo in cui poter trovare il corpo ormai senza vita della donna. I militari si sono così recati nell’abitazione di famiglia della vittima, non lontano dal centro del paese, in via Antonelli 17. Pare che l’uomo fosse sotto shock.

Il suo cadavere era nascosto nello sgabuzzino e secondo una prima ispezione cadaverica effettuata dal medico legale giunto sul luogo dell’omicidio insieme al pm di turno, la donna sarebbe stata uccisa con un colpo di pistola al volto, probabilmente al culmine di una lite. Sul posto, in via Antonelli 17, al momento, ci sono i carabinieri e il procuratore. Non è stata ancora resa nota l’identità della donna uccisa questo pomeriggio dal suo compagno in casa.