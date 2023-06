Giulia e l’amante di Impagnatiello si erano “alleate” frantumando il castello di Alessandro e firmando la condanna a morte

Aveva scoperto tutto Giulia, aveva incontrato l'amante del suo compagno e ha firmato la sua condanna a morte

E’ un quadro devastante quello che sta emergendo in queste ore, un quadro che lascia senza parole. Per la crudeltà dell’assassino, per la reazione di due donne che si sono alleate e che hanno pensato di poter sconfiggere insieme un bugiardo. Ma quell’uomo, Alessandro Impagnatiello non ha avuto scrupoli e si è trasformato in un assassino senza pietà. Ha ucciso Giulia Tramontano, ha ucciso il bambino che aspettava, ha persino detto alla sua amante che quel figlio non era il suo. Le ha portato un test del dna finto.

Una vita parallela, due storie che non potevano più andare avanti. Perchè Giulia e l’altra alla fine si erano incontrate. Si erano parlate, avevano scoperto tutto. E a quel punto, all’uomo, non è rimasto altro da fare: uccidere la sua compagna, uccidere il figlio che aspettava da lei.

Tutto avrebbe avuto inizio da quasi un anno, nel giugno del 2022, quando la giovane cameriera era arrivata nello stesso posto in cui lavorava Alessandro. Poche settimane e inizia la frequentazione tra i due, che a gennaio, scoprono la gravidanza della ragazza inglese, nello stesso periodo, Giulia sta aspettando il suo bambino.

In accordo con Impagnatiello, la barista decise di interrompere la gravidanza, mantenendo il segreto per sé. Da un lato Alessandro continuava la sua relazione con la giovane cameriera, mentre dall’altro si preparava a diventare padre con Giulia, la sua amante.

Le due donne ignare l’una dell’altra continuavano a vivere la loro storia con Alessandro, fino a quando, nell’aprile di quest’anno, la giovane cameriera ha scoperto che il suo collega e fidanzato, non era davvero single; ha dunque scoperto l’esistenza di Giulia attraverso delle foto sul telefonino del barista. Le immagini ritraevano Alessandro in vacanza ad Ibiza con Giulia, nonostante avesse detto di recarsi sull’isola da solo. In quelle foto, Giulia era visibilmente incinta. Da qui la ragazza capisce che c’è un castello di bugie che è stato raccontato.

Il bimbo che Giulia aspetta non è mio figlio: le bugie di Alessandro

Sconvolta, la giovane cameriera aveva quindi chiesto spiegazioni ad Alessandro, che le aveva detto che il bambino non era suo, arrivando persino a mostrare un falso test del DNA. Raccontò che Giulia era una persona instabile che aveva minacciato il suicidio più volte e che la sua relazione con lei apparteneva al passato. Inizialmente, le menzogne sembrarono reggere, ma poi le bugie vengono alla luce.

Le ricerche e le bugie che fanno crollare tutto

E’ emerso infatti, dai racconti fatti dalla ragazza ai carabinieri, che sul suo tablet prestato ad Alessandro, aveva trovato nella cronologia delle ricerche del browser “come falsificare un test del DNA”. Questa scoperta segnò la fine della relazione tra i due, portandoci a fine maggio, quando la ragazza decise di fare chiarezza sulla situazione. Contattò Giulia per proporle un incontro, auspicando la partecipazione di entrambe le donne. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere, Impagnatiello, vedendo le due ragazze insieme al bar, decise di andare via. Ed eccoci alla tragica sera del 27 maggio.

La ragazza e Giulia si raccontano tutto, la giovane compagna di Alessandro promette all’amante di scriverle rientrata a casa, ma poi ecco un messaggio: “Ti ho mentito, lasciami in pace”. Messaggio che è stato chiaramente mandato da Alessandro.

La scomparsa di Giulia e il suo omicidio

Da qui tutto precipita. La ragazza si insospettisce, chiede dove sia Giulia, Alessandro le dice che è scomparsa. Chiede di poter andare da lei ma la giovane non lo vuole vedere, ha paura e fa bene. La ragazza, parla con le forze dell’ordine e spiega di aver visto anche dei guanti di lattice nello zaino del giovane. Ha paura, paura che sia stato lui a uccidere Giulia.

E poi l’omicidio. Le coltellate, il sangue in tutta la casa perchè il ragazzo ha tentato di fare a pezzi il corpo di Giulia. E poi ancora il cadavere nascosto, e il tentativo di bruciare la donna. Atroce.