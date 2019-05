Kate Middleton mostra il suo giardino alla famiglia reale, chi ha sbagliato abito? (Foto)

In tanti hanno già visitato il Chelsea Flower Show accompagnati da Kate Middleton, primi tra tutti i suoi bambini George, Charlotte e Louis (foto). A seguire tutti i membri della famiglia reale, compresa la regina Elisabetta, ma cosa hanno indossato gli ospiti della duchessa di Cambridge e lei stessa? Kate Middleton ha sfoggiato quattro look diversi, uno per ogni ingresso nel delizioso parco dove i bambini possono giocare come in nessun altro posto e i grandi tornano un po’ adulti. Adorabile con i jeans aderentissimi, comoda, elegante ma non perfetta quando ha indossato i pantaloni larghi beige con le sneakers bianche e ancora dolcissima con l’abito scelto per accompagnare i suoi principini a trascorrere qualche ora tra ruscello, casa sull’albero e altalena, sbagliato davvero l’abito floreale Erdem per incontrare sua Maestà. A proposito di abito e regina Elisabetta, date un’occhiata al suo outfit mentre sorride a Kate nel delizioso giardino; non vi ricorda un momento importantissimo per la royal family? E’ infatti un abito riciclato, è lo stesso vestito con soprabito indossato per il matrimonio di Harry e Meghan Markle un anno fa. La regina non poteva di certo indossare outfit diversi, il suo stile resta sempre lo stesso.

MEGHAN MARKLE ACCOMPAGNA LA ROYAL FAMILY AL CHELSEA FLOWER SHOW

Quindi, bocciato l’abito floreale con inserti di merletto, chiuso fino al collo, abbinato ad orecchini di perle e a una treccia tra i capelli, l’outfit scelto da Kate Middleton per l’accoglienza alla royal family. E’ un vestito che la invecchia. Cosa hanno indossato invece gli altri membri della famiglia inglese?

Era davvero difficile per questa particolare occasione scegliere l’outfit più adatto. Le scarpe comode erano la parte più difficile, per il resto ognuno ha fatto in base al proprio gusto è c’è da dire che Kate non è certo l’unica ad aver fatto errori. Poca importa però l’abito, l’iniziativa è meravigliosa, Kate Middleton ha disegnato un angolo di vero paradiso per tutti e il suo piccolo George assegnandole un voto a 1 a 10 non ha avuto dubbi, per la sua mamma 20!