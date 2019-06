Melania Trump ruba lascia a tutti con l’ultimo look del suo viaggio in Inghilterra (Foto)

Tre giorni intensi per Melania Trump in Inghilterra, la first lady con i suoi look ha avuto un bel po’ da fare e dobbiamo dire che ha scelto davvero bene tutti i suoi outfit (foto). La Trump a Londra in visita ufficiale anche alla commemorazione del D-day a Portsmouth ha avuto vita facile in assenza di Meghan Markle, ha infatti rubato la scena a tutte, a tutti. In particolare è stato il suo ultimo look a colpire; dopo l’abito rosso di Givenchy per la cena con il principe Carlo e Camilla Parker Bowles, Lady Trump ha indossato un cappotto colo crema di The Row. Con cosa ha abbinato il soprabito chiaro con cinta in vita? Décolletées Christian Dior ma soprattutto il copricapo firmato Philip Treacy, il più famoso stilista di cappelli per royal e dive. Melania ha raccolto i capelli sotto il cappello che in Inghilterra è sinonimo di eleganza. Non c’è dubbio che ogni colore le stia bene, l’avevamo già ammirata in bianco, con l’abito lungo per la cena di gala, il banchetto di Stato a Buckingham Palace.

MELANIA TRUMP COLPISCE CON IL SUO LOOK COLOR CREMA DELL’ULTIMO GIORNO A LONDRA

Il sorriso è di quelli della vittoria, con il suo guardaroba ha vinto, ma quante valigie avrà portato dietro per soli tre giorni nel Regno Unito? Non lo sapremo mai ma intanto possiamo ammirare gli splendidi outfit proposti in questo viaggio. Chissà se saranno piaciuto tutti a Meghan Markle. La moglie del principe Harry è stata la grande assente in questi giorni di visita del presidente degli Stati Uniti d’America; lei ufficialmente è a casa con il piccolo Archie, in maternità.

I Trump, seduti accanto alla regina Elisabetta II che in completo rosa acceso sembra felice di come tutto si sia svolto, hanno così salutato l’Inghilterra tra sorrisi e tenerezze mano nella mano.