Benedetta Parodi pubblica una foto sbagliata e sui social esplode la polemica

Benedetta Parodi pubblica una foto di una crostata e sui social scoppia la polemica. È accaduto ieri mattina quando “ziabene“, questo è il suo nome su Instagram, ingenuamente ha condiviso un’immagine che immortala uno dei suoi ultimi dolci insieme a un giornale. Peccato però che su questo ci fosse il titolo del drammatico omicidio di Elisa Pomarelli, ennesima vittima di violenza sulle donne. Il caso di cronaca in questione ha colpito tutti nelle ultime ore e il gesto di Benedetta Parodi è stato oggetto di critica, ritenuto indelicato.

BENEDETTA PARODI E QUELLA FOTO SBAGLIATA SUI SOCIAL, ECCO COSA È SUCCESSO

La foto pubblicata da Benedetta Parodi aveva come oggetto una crostata prugne e zenzero, una tazza e un giornale. Nell’immagine originale presente su Instagram, si leggeva chiaramente un titolo di giornale dedicato al drammatico caso di cronaca. Il titolo citava: “Ho ucciso Elisa, vi porto da lei“. I followers della Parodi non hanno di certo lasciato passare inosservato questo gesto, frutto sicuramente di una distrazione da parte di ziabene o di chi le cura l’account Instagram. Dunque i commenti sono diventati sempre più pressanti riguardo questa foto, che accomunava un’ottima crostata a un terribile titolo di giornale.





BENEDETTA PARODI MODIFICA LA FOTO E LA PUBBLICA DI NUOVO

A seguito delle critiche, e forse rendendosi conto dell’accaduto, la Parodi o chi per lei ha rimosso la foto criticata dai followers per postarla nuovamente facendo in modo che il titolo di giornale non si veda. Questo ha placato i commenti anche se è stato fatto notare da qualcuno che la foto è stata modificata. Ecco di seguito il post così come è stato modificato da Benedetta Parodi a seguito delle aspre polemiche sul suo conto.

Oltre a modificare la foto, Benedetta Parodi ha preferito probabilmente non commentare ulteriormente l’accaduto, frutto di una svista e non di certo di una mancanza di rispetto verso l’omicidio di Elisa Pomarelli.

Il fatto di cronaca ha colpito l’opinione pubblica perché è emerso, come in tante storie del genere, che Elisa è morta a seguito di un’ossessione da parte dell’uomo che diceva di amarla. La foto di Benedetta Parodi faceva riferimento a un titolo relativo alla confessione del 45enne Massimo Sebastiani, che ha confermato di aver ucciso Elisa a soli 28 anni. Il corpo della donna è stato ritrovato nel comune di Gropparello, nei pressi di Costa di Sariano. Elisa è stata uccisa perché non corrispondeva l’amore di quell’uomo che non riusciva ad accettare di non averla per sé.





