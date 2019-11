Letizia Ortiz a Cuba passa ai colori pastello, sono gli abitini bon ton del secondo giorno (Foto)

Se il rosso è il colore preferito di Letizia Ortiz e il nero salta spesso fuori dal suo guardaroba risulta davvero strano questo cambio di stile a Cuba (foto). Il primo giorno di questo importante viaggio accanto a re Felipe non ha fatto mancare l’abito rosso per il gala a teatro ma anche il bianco e il nero dal blazer al vestitino per il giro turistico. Sfumature pastello invece per il secondo giorno e nuovi look che di certo piaceranno a molte donne ma che non fanno apparire Letizia di Spagna come siamo abituati a vederla, con un outfit ben più grintosi. Lei è una delle icone a cui molte si ispirano e magari la prossima primavera in tante acquisteranno il rosa pallido e l’azzurrino. Proposte che potrebbero tornare utili per le cerimonie a cui siamo invitate. 47 anni e non li dimostra e nonostante i nuovi colori scelti la sua bellezza è sempre evidente.

LO STILE BON TON DI LETIZIA ORTIZ A CUBA

L’abito senza maniche che le accarezza il corpo le sta benissimo, azzurrino, scelto per il ricevimento organizzato dalla comunità spagnola all’Alicia Alonso Gran Theater dell’Avana. Molto più carino il modello sempre bon ton ma in organza di sta rosa pallido scelto invece per il galà all’ambasciata spagnola.

LETIZIA A CUBA CON L’ABITO ROSSO SCELTO LA PRIMA SERA

Chic come sempre la regina di Spagna ma i colori scelti questa volta non esaltano fino in fondo la sua bellezza, le donano sì ma non come i colori decisi che di certo parlano anche del suo carattere. Siamo davvero curiosi di scoprire i suoi prossimi outfit: continuerà ancora con i colori pastello o tornerà ai toni più caldi e forti, decisi?