Oroscopo Paolo Fox febbraio 2020 Gemelli: ecco cosa succederà secondo le stelle

Cosa succederà secondo le stelle dei nati sotto il segno dei gemelli a febbraio 2020? Ce lo dice l’oroscopo di Paolo Fox che prende in considerazione vari aspetti, l’amore, il lavoro e la salute. In amore vengono nuovamente alla luce delle emozioni soprattutto dopo la prima settimana del mese. Nel lavoro può arrivare una risposta positiva in questo mese dell’anno. La salute può essere caratterizzata da un piccolo disturbo a livello psicofisico. Scopriamo di seguito quali sono le previsioni dettagliate.

Oroscopo Paolo Fox febbraio 2020 Gemelli: tutte le previsioni su amore, lavoro e salute per i nati sotto questo segno

Amore – Per quanto riguarda l’amore, Venere non sarà più contraria al segno dei gemelli dopo il 7 febbraio 2020. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo segno può vivere di nuovo delle belle emozioni. I nati sotto questo segno hanno bisogno di tranquillità nella loro vita. Paolo Fox consiglia di tenere in considerazione coloro che hanno dimostrato amore sincero. Coloro che vogliono fare nuovi incontri, sono favoriti nella seconda parte di febbraio. I rapporti di lunga data hanno vissuto delle difficoltà a causa della scarsa complicità. Ora bisognerà cercare di recuperare. Chi ha una relazione parallela non ufficiale potrebbe decidere di chiuderla. Occhio anche alle situazioni familiari, che nelle giornate tra il 3 e il 7 febbraio possono creare problemi.

Lavoro – Nel lavoro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di febbraio 2020, per i gemelli può arrivare una buona risposta. Giove non è più contro questo segno. Attenzione va prestata nella gestione di vertenze nate nel 2019, e una mediazione può essere possibile. Pur non essendoci particolari novità per chi ha vissuto una chiusura, la seconda parte del mese si rivela migliore della prima nel lavoro. Le buone occasioni arrivano dopo il 16 del mese, quando Marte non sarà più in opposizione. Se necessario, per determinate questioni meglio consultare un legale. La voglia di fare c’è e nei prossimi mesi non mancheranno le soddisfazioni.

Salute – Dal punto di vista della salute i nati sotto il segno dei gemelli possono avvertire disturbi psicofisici all’inizio del mese, a causa dell’opposizione di Marte. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di febbraio 2020, questo segno potrebbe avere una giornata un po’ più pesante il 4 del mese. I gemelli hanno molte cose a cui pensare e questo porta inevitabilmente a stancarsi. Meglio non pretendere troppo da se stessi. La seconda metà di febbraio fa emergere un miglioramento. Fare poco e bene è il segreto. Attenzione alle tensioni il 24 e il 25 del mese.