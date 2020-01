Pauline Ducruet identica a mamma Stephanie di Monaco ruba la scena a tutti (Foto)

Sembra ieri che Stephanie di Monaco scopriva il tradimento di suo marito Daniel Ducruet, sua ex guardia del corpo, con il quale aveva dato due figli, Louis e Paulin, e invece è passato così tanto tempo che la secondogenita ha già 25 anni ed è bellissima, come la sua mamma (foto). A dire il vero Pauline è anche più bella di Stephanie ma non c’è dubbio che si somigliano molto. La secondogenita della principessa di Monaco ha accompagnato sua madre al Festival internazionale del circo di Montecarlo presentandosi con un abito bianco e nero, zebrato. Elegante e sorridente, per molti è la fotocopia della mamma ma Stephanie ha sempre avuto uno stile più da maschiaccio. Una accanto all’altra sono deliziose. Abito rosso per la principessa che guarda fiera i suoi due ragazzi. Presente anche Louis con la moglie.

PAULINE DUCRUET E’ CRESCIUTA ED E’ UNA DONNA BELLISSIMA

I tratti somatici così simili, la somiglianza è evidente ma anche ovvia. Pauline ha tolta la scena a tutti, ha fatto sparire in un attimo tutti i membri della famiglia reale. Questa volta è stata scelta lei per presenziare al festival, una bella promozione che l’ha resa anche felice.





Adesso che è cresciuta Pauline partecipa con piacere agli eventi mondani con la famiglia Grimaldi e in loro rappresentanza, pronta al ruolo di vera principessa. Al festival del circo non poteva mancare il principe Alberto di Monaco; assente invece sua moglie Charlene Wittstock che di recente in una rara intervista ha confidato il perché dell’assenza di sorrisi sul suo volto, il suo anno difficile che per molti sarebbe l’anticipazione al divorzio.

Per una principessa che sembra non prendere parte volentieri agli eventi in pubblico ce n’è una che ha atteso per diventare lo splendore che è oggi rendendo fieri sia mamma Stephanie che papà Daniel.





