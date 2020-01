Oroscopo Paolo Fox febbraio 2020 Scorpione: scopriamo cosa succederà secondo le stelle

Come andranno le cose per i nati sotto il segno dello scorpione nel mese di febbraio 2020? A dircelo è Paolo Fox con il suo oroscopo che ci parla di amore, lavoro e salute. In amore ci sono questioni da risolvere e questo vale anche per la famiglia e i parenti. Nel lavoro Urano in opposizione crea disagio e questo segno ha già dovuto affrontare qualche cambiamento. La salute va bene ma il nervosismo purtroppo non manca. Ecco di seguito le previsioni dettagliate per questo segno.

Oroscopo Paolo Fox febbraio 2020 Scorpione, cosa succederà? Le previsioni su amore, lavoro e salute per questo segno

Amore – In ambito sentimentale ci sono dei problemi legati al passato che ovviamente variano caso per caso. L’oroscopo di Paolo Fox di febbraio 2020 dello scorpione ci fa sapere che le coppie che si sono sposate da poco possono avere dei problemi per quanto riguarda la sfera economica. Inoltre lo scorpione può vivere anche discussioni con i parenti per questioni legate all’eredità. Questo segno in generale ha voglia di un legame stabile ed esclusivo. In questo periodo però, soprattutto chi ha chiuso una storia o addirittura si è separato, tende a scegliere storie impossibili. Infatti lo scorpione, quando soffre, comprende di essere innamorato. Per fortuna questo oroscopo non è del tutto negativo. La sessualità va bene dal 16. Sono anche favoriti gli incontri con scorpione, cancro e pesci.

Lavoro – Lo scorpione deve cercare di controllare la propria irascibilità, spesso latente. Nell’ultimo anno molti nati sotto questo segno hanno dovuto affrontare dei cambiamenti importanti nel lavoro. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di febbraio 2020, Urano in opposizione crea un po’ di problemi. Infatti questo segno sente il bisogno di un nuovo equilibrio. Dopo il 19 il Sole sarà in aspetto favorevole e dunque sarà possibile discutere di qualcosa, se necessario. Mercurio è in aspetto molto positivo e favorisce gli affari. Non mancherà il successo personale e in tal senso le giornate migliori saranno il 14 e il 24, momenti ideali per avanzare delle richieste.

Salute – Il mese di febbraio 2020 è un momento di forza per lo scorpione. Tuttavia l’oroscopo di Paolo Fox mette in guardia dall’opposizione di Urano, pianeta che fa diventare l’umore un po’ ballerino. Si passa da entusiasmo estremo a nervosismo se le cose non vanno come si vorrebbe. E’ importante per questo segno mangiare in maniera sana. Intorno al giorno 8, meglio evitare di stancarsi troppo. Le cure che partono dal 24 sono destinate ad andare bene.