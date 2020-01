Oroscopo Paolo Fox febbraio 2020 Capricorno: le stelle ci dicono come sarà questo mese

L’oroscopo di Paolo Fox di febbraio 2020 del capricorno ci svela come sarà questo mese secondo le stelle prendendo in considerazione l’amore, il lavoro e la salute. In amore chi è solo da tempo avrà spazio per muoversi in base alla propria volontà, e dunque dovrà decidere se e quanto agire. Nel lavoro Saturno e Giove sono nel segno e promettono dunque grandi cose, considerando che questo evento non si verificava da decenni. La salute può essere caratterizzata da stress e nervosismo ma per fortuna i pianeti proteggono. Ecco di seguito le previsioni dettagliate.

Oroscopo Paolo Fox febbraio 2020 Capricorno: scopriamo cosa succederà in amore, lavoro e salute

Amore – Per quanto riguarda l’amore, come vi abbiamo anticipato, il capricorno a febbraio 2020 potrà vivere delle belle emozioni ma tutto dipenderà dalla voglia di mettersi in gioco. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questa situazione riguarderà ovviamente chi è single. Chi invece ha una relazione duratura, dovrà ridefinire il rapporto e potrà fare dei bei progetti di coppia. Il capricorno in generale tende a voler stare da solo, perché ritiene di aver avuto delle delusioni amorose. Dunque c’è sempre la paura dell’abbandono. Paolo Fox invita questo segno a non chiudersi a riccio ma a provare qualcosa di nuovo, per vivere delle belle emozioni. Solo così si potrà trovare la serenità. Attenzione alle discussioni per chi è in coppia nei giorni 12, 13, 26, 27.

Lavoro – Saturno e Giove nel segno fanno la differenza e saranno attivi anche il prossimo anno. L’oroscopo di Paolo Fox di febbraio 2020 ci fa sapere che i giovani che hanno studiato potranno ottenere dei buoni risultati. Il 2020 per il capricorno è un anno di successo personale e dunque è il momento ideale per mettersi davvero in gioco e ottenere ciò che si vuole. Non pioverà tutto dal cielo ma ci vorranno comunque impegno e capacità personali per andare avanti. E’ possibile dar vita a nuove collaborazioni positive. Il sogno di essere a capo di un lavoro potrebbe avverarsi in questo periodo per il capricorno. I giovani possono avere la possibilità di fare esperienze di lavoro o studio all’estero. Meglio sfruttare al meglio queste stelle.

Salute – Il nervosismo non manca per il capricorno nel mese di febbraio 2020, soprattutto nella seconda metà. Si può comunque stare tranquilli perché i pianeti sono dalla parte del segno. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, le articolazioni, e soprattutto le ginocchia, sono da tenere sott’occhio. Evitare situazioni stressanti è la scelta migliore per il capricorno.