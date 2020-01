Kate e William bellissimi e felici a Buckingham Palace scelgono il rosso (Foto)

Più belli, sereni e rilassati che mai, il principe William e Kate Middleton sono apparsi così nel loro primo impegno di sera a Buckingham Palace dopo l’addio di Harry e Meghan (foto). Abito rosso per la duchessa di Cambridge abbinato alla cravatta dello stesso colore di suo marito ma più di tutto sono state le risate e la complicità della coppia al centro dell’attenzione per tutta la serata. Un bel sorriso stampato sui loro volti e questo mentre Harry prendeva in anticipo il volo per Vancouver pronto a raggiungere anche prima del previsto Meghan Markle e il loro piccolo Archie. Il peggio sembra essere passato, Meghan ed Harry hanno fatto le loro scelte e la famiglia reale sembra averli appoggiati. Nessun errore tra diritti e doveri ma chi resta a Londra a servizio della regina sono sempre loro due: William e Kate. Sono loro ad avere fatto gli onori di casa per l’ennesima occasione ufficiale.

KATE MIDDLETON A BUCKINGHAM PALACE UNA VERA REGINA

Non avrebbe potuto scegliere un abito più scintillante e così mentre i paparazzi erano impegnati in Canada a fotografare la Markle nella sua passeggiata con Archie e i cani, la Middleton è apparsa già come una regina. La regina Elisabetta in genere a gennaio non prende impegni a Buckingham Palace ma l’evento era importante, un summit tra Africa e Regno Unito, e così ha delegato il nipote e sua moglie.





Come sempre William e Kate perfetti nel loro ruolo ma aiutati dalla contessa di Wessex, in questo modo hanno accolto tutti i capi di Stato nella sala del trono in modo impeccabile. La sfida quindi continua anche a distanza ma ormai con il divorzio dalla famiglia reale nulla pò più toccare Harry e Meghan Markle, adesso sono liberi di rispondere, di difendersi, niente più etichetta dura da sopportare.