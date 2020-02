La nuova villa di Harry e Meghan Markle, è una residenza favolosa con sei camere da letto (Foto)

Mentre Harry e Meghan Markle tentano di far perdere in parte le loro tracce rifugiandosi in Canada, tornano le foto di quella che dovrebbe essere la villa dei loro sogni, la favolosa casa della loro nuova vita (foto). Ovviamente una mega villa a Vancouver, una residenza di lusso che dicono valga circa 25 milioni di dollari o forse addirittura di più, c’è anche chi dice di meno, insomma non c’è niente di certo. E’ una importante agente immobiliare canadese che avrebbe rivelato tutto a un tabloid inglese. Così si continua a sognare con Harry e Meghan e ovviamente c’è anche chi continua a criticare per invidia o per altro. Continuano anche le scommesse sul divorzio della coppia ma dimenticano che ogni volta che appaiono uno accanto all’altra e soprattutto con il loro piccolo Archie sono l’immagine della felicità, o quasi. In Canada Meghan è già stata paparazzata da sola mentre passeggiava con i suoi cani tenendo stretto il bellissimo primogenito, adesso si passa alla curiosità sul dove stanno per andare a vivere o magari dove già abitano.

LA NUOVA VITA DI HARRY E MEGHAN MARKLE IN CANADA NELLA LORO MERAVIGLIOSA VILLA

Ovvio che le immagini che riguardano quella che sarebbe la nuova casa dei duchi del Sussex non mostrino le eventuali trasformazioni ma siano foto che avrebbe mostrato l’agenzia. E’ la rivista Oggi a mostrare in esclusiva gli interni della favolosa villa. Una residenza che la coppia adora e guardando le foto pubblicate in cui si ammira solo parte della casa, non c’è dubbio che sia un luogo che farebbe sognare tutti.





Si trova sul lungomare di Vancouver e vanta una vista a dir poco mozzafiato sull’Oceano. Ovvio che faccia parte di uno dei quartieri più esclusiio della città, una zona considerata il paradiso dei ricchi. Ben 6 camere da letto, 5 bagni, un accesso diretto alla spiaggia, siepi e muri che tutelano la privacy della famiglia. Continua quindi la curiosità sulla coppia Harry e Meghan che di certo adesso è più libera di respirare, vivere e rispondere non dovendo più seguire il rigido protocollo della royal family.