Oroscopo Paolo Fox marzo 2020 Capricorno: i pianeti sono dalla parte di questo segno

Con l’oroscopo di Paolo Fox di marzo 2020 del capricorno, andiamo a scoprire cosa succederà in amore, lavoro e salute ai nati sotto questo segno. In amore è il periodo giusto per pensare di costruire qualcosa di importante, ma anche per fare nuove conoscenze. Nel lavoro, grazie ai pianeti in buon aspetto, ci si sente più capaci e motivati. La salute è caratterizzata da un buon recupero psicofisico già nella prima parte di questo mese. Andiamo a conoscere nel dettaglio quali sono le previsioni di marzo 2020 per i nati sotto il segno del capricorno.

Oroscopo Paolo Fox marzo 2020 Capricorno: cosa succederà ai nati sotto questo segno in amore, lavoro e salute

Amore – Giove e Saturno transitano in maniera positiva nel segno del capricorno in questo anno. Dunque le relazioni assumono serietà e stabilità. E’ un buon momento anche per fare delle nuove conoscenze. Dunque ci sono tutti i presupposti per realizzare qualcosa di importante per il futuro. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di marzo 2020, il capricorno può anche liberarsi di una relazione ormai in profonda crisi così da stare meglio. Chi è solo potrebbe anche recuperare un amore dal passato se ne vale la pena. Alcuni nati sotto questo segno pensano a fare un passo in più, come una convivenza, l’acquisto di una casa. Fino al 20 marzo l’oroscopo è decisamente positivo. Le cose vanno bene con i segni scorpione e pesci. Si cerca una persona responsabile e non immatura.

Lavoro – In questo ambito si possono ottenere buoni risultati grazie alla presenza di diversi pianeti favorevoli. Infatti nel segno troviamo Urano, Saturno, Marte e Giove. Il capricorno si sentirà più forte e capace e il successo non mancherà. Anche Mercurio aiuta, soprattutto nei giorni 9, 10, 23, quando ci si potrà far notare. Alcuni riusciranno a ricoprire un ruolo di responsabilità ottenendo dei buoni risultati. Tutto risulterà essere più semplice, anche la gestione dei dipendenti. E’ un momento di grandi scelte secondo l’oroscopo di Paolo Fox di marzo 2020. Le occasioni vanno colte al volo per il capricorno che già potrebbe studiare un piano per la seconda metà dell’anno.

Salute – Nella prima parte del mese si registra un recupero psicofisico. Chi inizia una cura dal 5 del mese è favorito. Attenzione però a non trascurarsi perché il capricorno tende a dimenticarsi di prendersi cura di se stesso. Inoltre, in presenza di un problema, non va a farsi controllare. Meglio cambiare rotta. Intorno al 24 attenzione ai troppi impegni.