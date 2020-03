Oroscopo Paolo Fox aprile 2020 Gemelli: arrivano forza e fortuna per questo segno

L’oroscopo di Paolo Fox di aprile 2020 dei gemelli ci svela cosa succederà ai nati sotto questo segno in amore, lavoro e salute. In amore c’è un risveglio dei sentimenti e si possono vivere belle emozioni. Nel lavoro non mancano forza e fortuna grazie ai pianeti favorevoli. La salute migliora ma bisogna fare attenzione ad alcuni piccoli disturbi. Ecco di seguito l’oroscopo dettagliato dei gemelli per il mese di aprile 2020.

L’oroscopo di Paolo Fox di aprile 2020 dei Gemelli: tutto quello che accadrà in amore, lavoro e salute secondo le stelle

Amore – Venere è nel segno fino al 7 agosto e dunque l’amore può risvegliarsi anche grazie a un incontro. L’importante è aprirsi alle nuove emozioni. Ci sono relazioni in cui bisogna cercare di placare dei disagi che dipendono da questioni esterne alla coppia. Si può trovare un rimedio nel caso in cui ci siano delle dispute con un ex. I gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di aprile 2020, se sono in coppia da tanto tempo possono cercare delle avventure per distrarsi un po’ ma bisogna fare attenzione. Il discorso riguardante i soldi, le eredità e via dicendo tornerà a farsi sentire ma i toni saranno più pacati.

Lavoro – Il mese di aprile porta un po’ di fortuna ai gemelli secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Venere e Saturno saranno attivi per alcune settimane, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di aprile 2020. Può essere un momento buono per riprendersi dopo una caduta ma anche per investire in un progetto, una nuova attività. Chi ha una causa aperta può arrivare a una soluzione favorevole. Nel periodo compreso tra aprile e giugno sono in arrivo delle opportunità per i gemelli. Paolo Fox invita comunque a rimanere con i piedi per terra e a iniziare qualcosa contando su ciò che si ha, senza fare il passo più lungo della gamba. Dal 13 aprile per alcuni potrebbe iniziare una nuova collaborazione. Inizia un buon periodo anche per coloro che lavorano a chiamata. Ci si prepara al successo che arriverà a fine anno.

Salute – La salute va bene e i nati sotto questo segno si sentono meglio rispetto a prima, soprattutto nella seconda parte del mese. L’oroscopo di Paolo Fox di aprile 2020 dei gemelli invita a rinforzare un po’ il proprio organismo visto che ci sono stati dei problemi. I bronchi restano un punto debole per questo segno. Intorno al 18 possono presentarsi dei malanni di stagione, ma nulla di preoccupante. Bisogna rallentare un po’ i ritmi.