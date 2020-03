Oroscopo Paolo Fox aprile 2020 Leone: si risvegliano la passione e l’amore

Se volete scoprire cosa succederà ai nati sotto il segno del leone siete nel posto giusto, perché vi sveliamo qual è l’oroscopo di Paolo Fox di aprile 2020. Cosa succederà in amore, lavoro e salute? Come sempre arrivano le nostre previsioni, segno per segno, che ci raccontano quelle che sono le indicazioni date da Paolo Fox nel suo libro dedicato all’Oroscopo del 2020. Ecco di seguito le previsioni dettagliate per questo mese.

Amore – Per alcuni mesi è previsto il transito di Venere e questo aiuta decisamente l’amore. L’oroscopo di Paolo Fox di aprile 2020 del leone fa sapere che questo segno si innamorerà molto facilmente in questo periodo. Si possono vivere grandi amori. Dunque il cielo è ottimo per chi cerca un incontro speciale da tempo. C’è un risveglio anche per quanto riguarda la sessualità e la passione non mancherà di certo in questo mese. Meglio evitare però di legarsi a qualcuno che ha già un’altra storia perché sarebbe sbagliato per se stessi. Il Sole è in aspetto favorevole a inizio mese, periodo ideale per conoscere qualcuno da amare. L’11 e il 12 del mese sono giornate molto interessanti. Il leone potrebbe sentirsi attratto da qualcuno con cui c’è una sorta di conflitto, perché risulta stimolante.

Lavoro – Dal punto di vista lavorativo i pianeti sono dalla parte di questo segno. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di aprile 2020, Marte in opposizione rende i nati sotto questo segno più agguerriti del solito. Il transito in opposizione di Saturno può portare a scontrarsi con chi cerca di ostacolare il leone. Dunque ci saranno arrabbiature, lotte, ma anche conquiste in questo periodo dell’anno. Attenzione a non perdere troppo la pazienza nei giorni 9, 10, 16, 17. Si potrà arrivare davvero a conflitti importanti soprattutto con collaboratori e soci se non si è d’accordo su qualcosa. Chi sente di non avere più prospettive all’interno di un’azienda, sarà tentato di chiudere tutto e rivolgere il proprio sguardo altrove. In questi mesi, fino a novembre, può verificarsi un cambiamento radicale in ambito lavorativo. Insomma, possiamo dire che aprile sarà un mese produttivo, anche se particolarmente agitato. Si può pensare di trasferirsi in un altro posto per guadagnare di più.

Salute – Il nervosismo, come vi abbiamo detto, non manca in questo mese a causa dell’opposizione sia di Saturno che di Marte. L’oroscopo di Paolo Fox di aprile 2020 del leone ci fa sapere che, in caso di problemi, intorno al 9 si può fare un controllo. Mercurio inizia un buon transito dall’11 donando maggiore forza ma attenzione allo stress.