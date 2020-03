Oroscopo Paolo Fox aprile 2020 Scorpione: non manca la tensione ma bisogna tenere duro

Cosa ci dice l’oroscopo di Paolo Fox dello scorpione per quanto riguarda il mese di aprile 2020? C’è un po’ di tensione nell’aria che si fa sentire in ambito amoroso e lavorativo, anche se le energie sono maggiori. Bisogna pazientare un po’ perché le stelle migliorano nei mesi a seguire. Scopriamo perciò qual è l’oroscopo dettagliato dello scorpione per il mese di aprile.

Amore – In questo periodo dell’anno Venere non è più in opposizione ma le cose non sono di certo rose e fiori per questo segno. Infatti non mancano le tensioni e problemi soprattutto dal punto di vista pratico, lavorativo e questo vale anche per chi sta studiando per un esame. Tale situazione si riversa ovviamente nell’amore. L’oroscopo di Paolo Fox di aprile 2020 dello scorpione ci fa sapere che meno problemi sono previsti per le coppie di lunga data, già solide, anche se ovviamente possono verificarsi delle discussioni. I problemi nascono soprattutto in presenza di figli. Coloro che hanna relazione nata da poco tempo, possono sentirsi giù perché hanno poco tempo da dedicare a questo rapporto.

Lavoro – Dal punto di vista lavorativo, lo scorpione si può sentire particolarmente insoddisfatto stando all’oroscopo di aprile. Ci sono situazioni che vanno avanti da tempo e che non stanno più bene ai nati sotto questo segno. Dunque si fa il minimo indispensabile per andare avanti. L’oroscopo di Paolo Fox ci fa sapere che Saturno sarà dissonante per qualche settimana. Tra la fine di marzo e gli inizi di luglio ci sarà un accordo da rinnovare e qualcuno potrebbe avere la voglia di chiudere. Anche Marte è dissonante e quindi perdere la calma sarà molto facile. Intorno al 16 si avrà la possibilità di essere chiari. Questa tensione può far capire quali sono le cose inutili, alle quali è possibile rinunciare. La prudenza non deve mancare per lo scorpione, visto il cielo non proprio dalla sua pare. Le cose miglioreranno nei mesi a seguire, e le difficoltà passeranno via via che ci si avvicina all’autunno.

Salute – Lo scorpione può contare su maggiori energie nel mese di aprile 2020 con l’oroscopo che migliora sensibilmente rispetto al mese scorso. C’è maggiore forza soprattutto a partire dal 20 del mese. L’importante è reagire alle cose nella maniera giusta. Questo segno tende infatti a somatizzare le situazioni. Bisogna contare fino a dieci prima di perdere la testa.