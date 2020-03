Oroscopo Paolo Fox aprile 2020 Acquario: c’è un po’ di agitazione, in amore bisogna chiudere ciò che non va

Cosa ci dice l’oroscopo di Paolo Fox di aprile 2020 per quanto riguarda i nati sotto il segno dell’acquario? Cosa succederà in amore, lavoro e salute? In amore non si cercano cose a lungo termine ma non è detto che le cose vadano proprio in questo modo. Nel lavoro c’è fermento, agitazione, voglia di cambiare e chiudere ciò che non funziona. La salute ne risente per le molte cose da fare ed è bene programmare bene gli impegni. Scopriamo cosa ci dice l’oroscopo dell’acquario per il mese di aprile 2020 grazie alle previsioni dettagliate di Paolo Fox su questi vari aspetti della vita.

Le previsioni secondo l’oroscopo di aprile 2020 dell’Acquario: Paolo Fox svela cosa succederà in amore, lavoro e salute

Amore – Coloro che da anni sono soli non sono in cerca di una storia duratura. Quello che vuole l’acquario, secondo l’oroscopo di aprile, è qualcuno con cui stare bene ma non è detto che le cose non possano evolversi. L’amore vero può arrivare quando meno ci si aspetta. Paolo Fox consiglia comunque di chiudere le relazioni che non vanno più come dovrebbero. Grazie a questo cielo si potrà parlare chiaro con qualcuno. Non ci sono problemi nemmeno per chi vuole ufficializzare una storia. Chi ha subito un tradimento in passato è pronto alla propria rinascita. E’ possibile recuperare il tempo perso, puntando sul futuro. Possono esserci delle discussioni per le coppie che hanno figli, relative alle responsabilità di ognuno, anche per cose davvero banali e quotidiane. I single possono passare il tempo con persone gradevoli.

Lavoro – Dal punto di vista lavorativo c’è un po’ di agitazione per l’acquario nel mese di aprile 2020 secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Si vuole uscire da una situazione bloccata che va avanti da molto tempo. Il cielo di questo mese può portare a chiudere delle situazioni in maniera definitiva se non funzionano. Delle collaborazioni potrebbero essere riviste. Dunque le stelle portano ad agire l’acquario in questo momento dell’anno. Marte transita in questo segno. C’è voglia di sperimentare cose nuove. Alcuni lavoratori dipendenti hanno voglia di lanciarsi in un proprio progetto, aprendo un’attività. Non sono escluse esperienze lontane dal luogo in cui si vive, che comportano un trasferimento, un allontanamento dalla famiglia.

Salute – Il mese di aprile 2020 è ricco di cose da fare secondo l’oroscopo dell’acquario di Paolo Fox. La programmazione degli impegni è fondamentale. Non bisogna pretendere troppo da se stessi. Meglio fare attenzione e preservare la propria salute.