Oroscopo Paolo Fox maggio 2020 Leone: ora conta solo l’amore

Come andrà il mese di maggio per i nati sotto il segno del leone? A svelarci che tipo di mese sarà è l’oroscopo di Paolo Fox 2020 e ci spiega, nel dettaglio, come andrà in amore, nel lavoro e nella salute. In amore, positività per quanto riguarda i sentimenti. Le emozioni sono davvero molto importanti. Nel lavoro potrebbe esserci voglia di cambiamento ma non è ancora il momento di agire. Per quanto riguarda la salute l’umore potrebbe risentire un po’ di alcuni disagi. Ma andiamo a vedere meglio come andrà maggio per i nati sotto il segno del leone secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di maggio 2020 per il Leone: ecco come andrà in amore, lavoro e salute per i nati sotto questo segno

Amore – Pare proprio che sotto l’aspetto dei sentimenti bisogna darsi da fare e mettercela tutta. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il mese di maggio è il mese giusto per farsi avanti e conoscere una nuova persona. I giorni più favorevoli per i nati sotto il segno del leone sono quelli dell’11 e dal 20 in poi. Tra il 22 e il 24, invece, potrebbe esserci una importante scelta di cuore. Per il leone adesso conta solo l’amore e anche una avventura può regalare delle emozioni interessanti ai nati sotto questo segno. Tu e il tuo partner state insieme già da molto tempo? La relazione potrà arrivare finalmente ad un punto di stabilità.

Oroscopo Paolo Fox 2020, Leone in coppia segni sì e segni no: come sarà l’amore secondo le stelle.

Lavoro – I nati sotto il segno del leone potrebbero avere voglia di aria nuova per quanto riguarda il lavoro. Questo è il mese perfetto per capire meglio che cosa spinge il leone alle insoddisfazioni professionali. Maggio è quindi il mese giusto per riflettere ma non è quello giusto per agire.

Salute – Ci potrebbe essere un po’ di malumore per i nati sotto il segno del leone. Motivo piccoli problemi che creano disagio, magari legati piccoli ritardi per contratti e compravendite. Non è detto però che ci sia sempre un motivo che rende il leone così nervoso. Per alcuni sarà il momento giusto per fermarsi un attimo.